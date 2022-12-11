الكشف عن "الحلم"، الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي قطر ٢٠٢٢™

تم اليوم الكشف عن كرة adidas الرسمية لنصف النهائي والنهائي في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، والتي تحمل اسم "الحلم"، لتحل مكان "الرحلة"، الكرة الرسمية المستخدمة في مباريات البطولة حتى الآن. فباستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تصميم الكرات، ستحمل "الحلم" نفس التكنولوجيا المستخدمة في "الرحلة"، والتي تقوم على نظام "الكرة المتصلة" الذي صممته adidas، وهي تقنية أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة في بطولة كأس العالم هذه، إذ تعتمد على بيانات تموقع اللاعبين لتزود حُكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية تمكّنهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل مما يضفي مزيداً من السلاسة على تجربة متابعة المباراة. فمن خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تماماً. وفي هذا الصدد، قال يوهانس هولزمولر، مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بـ FIFA: "من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت adidas على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين، إذ تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم". كما تمت مراعاة حماية البيئة في تصميم هذه الكرة، إذ تم الأخذ في الاعتبار كل الجوانب المهمة في هذا الصدد، مما يجعل من "الحلم" أول كرة في تاريخ الكرات الرسمية المستخدمة في نصف نهائي ونهائي كأس العالم FIFA تُصنع حصرياً من أحبار ومواد لاصقة مائية. ويقوم تصميم هذه الكرة على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل "الحلم" لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم FIFA فضلاً عن نمط العلم القطري. من جهته، قال نيك غراغز، مدير كرة القدم في adidas "تُمثّل كرة الحلم بصيصاً من الأمل حول قدرة كرة القدم والرياضة عموماً على جمع الناس وتوحيدهم، إذ سيتسمر الملايين أمام شاشات التلفاز في كل بلد من بلدان العالم، ويجمعهم العشق المشترك تجاه هذه اللعبة. نتمنى كل التوفيق للمنتخبات المشاركة في الأدوار النهائية للبطولة، بينما يحتدم التنافس على أعلى المراتب في الهرم الكروي العالمي".