انطلاق جولة الكأس الأصلية لكأس العالم FIFA™ التي تنظمها شركة COCA-COLA

ستنطلق اليوم الجولة العالمية الثانية والأخيرة التي تنظمها شركة Coca-Cola للكأس الأصلية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ من مدينة سيول بكوريا الجمهورية بعد أن حظيت بحفل وداع في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية بحضور البطل جيلبرتو سيلفا الفائز بكأس العالم سنة 2002، وستنتهي هذه الرحلة الخاصة بمدينة الدوحة قبل أيام قليلة من انطلاق أكبر حدث كروي في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تزور فيها الكأس كل الدول الـ 32 المتأهلة لتمنح للمشجعين فرصة التمتع بالنظر إلى الجائزة الأعرق عن قرب. أصبحت الكأس الأصلية لكأس العالم FIFA تتجول حول العالم منذ سنة 2006 بفضل أقدم شريك لـ FIFA، شركة Coca-Cola، وأضحت قريبة من عشاق الكرة، وستحط رحالها هذه السنة في 51 دولة، وهذا ما سيُقرّب Coca-Cola وFIFA من تحقيق هدفهما المتمثل في إرسال الكأس الأصلية لكل الاتحادات الأعضاء الـ 211 مع حلول سنة 2030. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لعمليات FIFA في بطولة كأس العالم، السيد كولين سميث: "لقد نجحت المرحلة الأولى من جولة الكأس الأصلية لكأس العالم FIFA التي نظمتها شركة Coca-Cola نجاحا مبهرا، وأشركت الجماهير على نطاق واسع في سحر أكبر مهرجان كروي على وجه الأرض." وأضاف: "ستتزايد الأجواء الحماسية للبطولة بزيارة الكأس الأصلية لأول مرة لكل الدول المتأهلة لنهائيات كأس العالم FIFA، وهذا ما سيمنح المشجعين على اختلاف أعمارهم طعما خاصا للإثارة المنتظرة – والذين نأمل أن ينضموا إلينا في وقت لاحق في قطر للاحتفال بهذه اللعبة الجميلة".