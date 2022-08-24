انطلاق جولة الكأس الأصلية لكأس العالم FIFA™ التي تنظمها شركة COCA-COLA

استأنفت الكأس رحلتها العالمية الثانية من مدينة سيول الكورية بعد أن حظيت بحفل وداع في مقر FIFA بسويسرا.
لأول مرة في التاريخ، ستزور الكأس الأصلية لكأس العالم FIFA كل الدول الـ 32 المتأهلة لنهائيات بطولة قطر ٢٠٢٢ ™ قُبيل انطلاقها.
FIFA يُطلق الحملة العالمية "سلّط الضوء على أحلامك" بالتزامن مع جولة الكأس، وذلك بحضور أساطير ومبدعين، بما فيهم نجم وسائل التواصل الاجتماعي نواه بيك.
ستنطلق اليوم الجولة العالمية الثانية والأخيرة التي تنظمها شركة Coca-Cola للكأس الأصلية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ من مدينة سيول بكوريا الجمهورية بعد أن حظيت بحفل وداع في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية بحضور البطل جيلبرتو سيلفا الفائز بكأس العالم سنة 2002، وستنتهي هذه الرحلة الخاصة بمدينة الدوحة قبل أيام قليلة من انطلاق أكبر حدث كروي في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تزور فيها الكأس كل الدول الـ 32 المتأهلة لتمنح للمشجعين فرصة التمتع بالنظر إلى الجائزة الأعرق عن قرب. أصبحت الكأس الأصلية لكأس العالم FIFA تتجول حول العالم منذ سنة 2006 بفضل أقدم شريك لـ FIFA، شركة Coca-Cola، وأضحت قريبة من عشاق الكرة، وستحط رحالها هذه السنة في 51 دولة، وهذا ما سيُقرّب Coca-Cola وFIFA من تحقيق هدفهما المتمثل في إرسال الكأس الأصلية لكل الاتحادات الأعضاء الـ 211 مع حلول سنة 2030. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لعمليات FIFA في بطولة كأس العالم، السيد كولين سميث: "لقد نجحت المرحلة الأولى من جولة الكأس الأصلية لكأس العالم FIFA التي نظمتها شركة Coca-Cola نجاحا مبهرا، وأشركت الجماهير على نطاق واسع في سحر أكبر مهرجان كروي على وجه الأرض." وأضاف: "ستتزايد الأجواء الحماسية للبطولة بزيارة الكأس الأصلية لأول مرة لكل الدول المتأهلة لنهائيات كأس العالم FIFA، وهذا ما سيمنح المشجعين على اختلاف أعمارهم طعما خاصا للإثارة المنتظرة – والذين نأمل أن ينضموا إلينا في وقت لاحق في قطر للاحتفال بهذه اللعبة الجميلة".
وفي الوقت نفسه، أطلق FIFA حملة "سلّط الضوء على أحلامك" بإعلان من الشخصية المؤثرة في منصة TikTok، السيد نوح بيك القاطن بالولايات المتحدة الأمريكية والشغوف بالكرة والسفير العالمي لهذه الحملة. وسيشارك العديد من أساطير FIFA أحلامهم في هذه الحملة، كما سيتمكن المشجعون من توثيق لحظات تاريخية في تجربة واقعية ومنقطعة النظير، إذ سيسلّط FIFA الضوء على بعض الفنانين داخل اللعبة وخارجها بدعوتهم كضيوف لأماكن الحدث من أجل عرض أعمالهم الفنية المتعلقة بكأس العالم FIFA، كما سيتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشجعين في جميع أنحاء العالم المسرح لمشاركة أحلامهم المتعلقة بكأس العالم FIFA في شكل أعمال فنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسابقة تُختتم في نهاية الجولة. ستكون المنصة الرقمية الجديدة FIFA+ "معرضا للأحلام" ومركزا لجميع معلومات الحملة ومحتوى المؤثرين والمعجبين وباقي الميزات التفاعلية، وهي منصة رقمية عالمية جديدة أنشأها FIFA ليربط بين مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.