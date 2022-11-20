FIFA يبيع جميع حُزَم الرعاية المخصَّصة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

ستحظى بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ بدعم مجموعة من الشركاء والرعاة والداعمين الإقليميين بعد أن باع FIFA حُزَم الرعاية بجميع فئاتها. وتضم الحُزَم المخصَّصة لكأس العالم FIFA سبعة من شركاء FIFA وسبعة من رعاة البطولة، بالإضافة إلى داعمين إقليميين في كل منطقة من المناطق التجارية الخمس لـ FIFA: أوروبا، آسيا/المحيط الهادئ، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وتشمل هذه الحُزَم قطاعات متعددة، كما توفِّر للشركات التابعة فرصاً متعددة من قبيل الشراكة وإبراز العلامة التجارية والتعرض الرقمي، فضلاً عن تخصيص عروض محدَّدة لمبادرات تسعى إلى التفاعل مع المشجعين والعملاء. فيما يلي، الحُزم الثلاثة الأخيرة في قائمة الداعمين الإقليميين: - YouTube: بالإضافة إلى الارتباط بالحدث من خلال رعاية إقليمية، ستكون خدمة YouTube Shorts حاضرة على أرض الميدان في كأس العالم FIFA لأخذ لقطات مذهلة من وراء الكواليس. - Visit Las Vegas: انضمت الوكالة الرسمية للترويج السياحي لمنطقة جنوب نيفادا إلى قائمة FIFA للداعمين الإقليميين في أمريكا الشمالية، حيث تروِّج للسياحة في لاس فيغاس باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات إقبالاً في العالم بالنسبة لعشاق الترفيه ورواد الأعمال. Fine Hygienic Holding: باعتبارها آخر داعم إقليمي ينضم إلى قائمة داعمي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، ستوفر هذه الشركة المطهرات ومنتجات التنظيف وآلات تعقيم الأيدي في جميع المواقع المخصصة للبطولة، وهو ما يُجسد تعاوناً مثالياً في السياق الدولي الحالي، حيث أصبحت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ أول حدث رياضي عالمي بحضور جماهيري يستوفي الطاقة الاستيعابية الكاملة من المتفرجين منذ تفشي جائحة كوفيد-19. وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA، جياني إنفانتينو: "إنه لمن الرائع إقامة تعاون مثمر من هذا القبيل، سواء مع الشركاء أو الرعاة لهذا الحدث المذهل، المتمثل في أول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط. إن دعمهم هذا لا يساهم في إنجاح هذه البطولة الفريدة فحسب، ولكنه يضمن أيضاً توجيه الأموال الأساسية إلى اتحاداتنا الأعضاء الـ 211 وإلى مختلف البرامج في شتى أنحاء العالم، وهو ما من شأنه أن يساهم في التطوير المستمر للعبة على المستوى الدولي، مما يساعد على جعل كرة القدم أكثر عالمية". من جهته، قال رومي جاي، مدير الأعمال بـ FIFA: "تُوفر بطولة كأس العالم FIFA للشركات التجارية التابعة فرصاً غير مسبوقة للتواصل والتفاعل، إذ قدَّم شركاؤنا مجموعة من الفعاليات والمبادرات للمشجعين على الصعيد العالمي في إطار عملية التحضير للبطولة، وسنواصل العمل معهم بشكل وثيق حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم المُسطَّرة، بينما يساهمون في تعزيز تجربة كأس العالم FIFA". فبالإضافة إلى المشجعين الذين يشدون الرحال إلى قطر هذه الأيام، سيواكب الحدث مئات الملايين من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مما يمنح الشركات التجارية التابعة فرصة للتواصل مع أعداد هائلة من الجماهير. يُذكر أن العرس الكروي العالمي ينطلق يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني بمراسيم حفل الافتتاح في الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت وسط أوروبا / 09:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية)، على أن تبدأ المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت وسط أوروبا / 11:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية).