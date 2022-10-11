FIFA يوزع أكثر من 200 مليون دولار أمريكي على أندية كرة القدم من مختلف أنحاء العالم

سيتم تعويض الأندية عن كل يوم بقى فيه أحد لاعبيها في بطولة كأس العالم، بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية

وستتمكن أندية العالم من تقديم طلباتها رقميا لأول مرّة عبر قاعدة بيانات كرة القدم للمحترفين FIFA ليستفيد كل منها بحوالي 10 آلاف دولار أمريكي عن كل يوم بقى فيه أحد لاعبيها مع منتخبه الوطني في بطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™، بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية، وسيستفيد كل ناد لعب لصالحه اللاعب المشارك في آخر سنتين سابقتين لبطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™. يعد برنامج توزيع الأرباح الأندية جزءًا من اتفاقية تعاون أوسع نطاقًا بين FIFA ورابطة الأندية الأوروبية (ECA)، والتي تم إطلاقها لأول مرة قبل كأس العالم FIFA 2010 وتم تمديدها في عام 2015 لتشمل كلا من كأس العالم FIFA 2018 و2022.