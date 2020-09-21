الإعلان عن شركة GWC كداعم إقليمي ومزوّد لوجستي رئيسي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

تم اليوم الإعلان عن اعتماد شركة GWC (ش.م.ع.ق)، الشركة الرائدة في مجال حلول شبكات الإمداد، بما في ذلك التخزين والشحن والخدمات التجارية وحلول نقل الأعمال الفنية والخدمات اللوجستية الخاصة بالفعاليات والتي تتخذ من قطر مقراً لها، كأول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وبذلك تُصبح GWC المقدّم التشغيلي الرئيسي للحلول اللوجستية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

وبعدما كانت GWC الداعم الوطني والمزود اللوجستي الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA 2019™، ستعتمد الشركة على شبكة اتصالاتها القوية في مختلف أنحاء العالم لتقديم خدماتها لبطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢ في الجوانب اللوجستية وسلسلة التوريد.

وفي هذا الصدد، قال مدير FIFA للشؤون التجارية سايمون توماس:" "تُعتبر الخدمات اللوجستية ضرورية لحدث كبير ومعقّد مثل كأس العالم FIFA، لذا فإن انضمام GWC إلينا كداعم ومزود لوجستي رسمي للبطولة على الصعيد الإقليمي من شأنه أن يوفّر لـFIFA والشركات التابعة دعماً كبيراً وخبرة حيوية في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، مما سيضمن تنظيماً سلساً وفعالاً للبطولة."

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة GWC الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني: "إننا نشهد اليوم إنجازاً تاريخياً في سجل GWC حيث تم تكليفنا بتقديم المتطلبات اللوجستية لكأس العالم ٢٠٢٢، وإذ أصبحنا اليوم لاعباً موثوقاً به في الرحلة نحو 2022، فإننا نفخر بالقيام بدورنا في تحقيق إنجاز آخر في رؤية دولة قطر."

وأضاف "إننا ندخل هذه الإتفاقية ونحن واثقون من أننا سنُبرز ما طورته قطر على مر السنين من بنية تحتية رياضية ولوجستية من الطراز العالمي، مع تجسيد قيم الروح الرياضية وتشجيع المشاركة النشطة لعشاق كرة القدم والجماهير على أوسع نطاق ممكن."

وتزخر GWC ببنية تحتية لوجستية تغطّي أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع، بما في ذلك أكبر مركز لوجستي مملوك للقطاع الخاص في المنطقة، كما تحظى بفريق من أبرز المتخصصين والمبتكرين وأحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات.