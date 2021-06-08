النهائي في أرقام

يخوض تشيلسي وبالميراس النهائي الثامن عشر لكأس العالم للأندية FIFA يوم السبت

نستعرض إحصائيات مثيرة للاهتمام حول المباراة والناديين

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حاضران بقوة

251 كان مجموع أعمار ليفربول (127) وفلامنغو (124) 251 عاماً حين تواجها عام 2019، وهو أكبر معدل عمر تراكمي لفريقين في نهائي كأس العالم للأندية، يليهما برشلونة وريفر بلايت (230 في عام 2015) وريال مدريد وجريميو (229 في عام 2017) وتشيلسي وبالميراس (223 هذا العام).

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سجل ليونيل ميسي الهدف الأكثر تأخرا في المباراة النهائية بعد 110 دقيقة ضد إستوديانتيس في عام 2009. وكان برشلونة على بعد لحظات من تجرّع مرارة الهزيمة في تلك المباراة إلى أن سجل بيدرو هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ليخوض الفريقان الوقت الإضافي. يظل إستوديانتيس الفريق الوحيد الذي تقدّم في النتيجة في نهائي كأس العالم للأندية ولم ينجح في الظفر باللقب.

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شارك تياجو سيلفا في عدد من المباريات الدولية (104) أكثر من 16 لاعباً خاضوا مع بالميراس مواجهة نصف النهائي (78). وعلاوة على ذلك، يملك كابتن منتخب باراجواي، جوستافو جوميز، بحوزته 54 من مجموع عمالقة كتيبة باوليستا (54). أما اللاعبون الـ14 الذين شاركوا مع تشيلسي في المباراة ضد الهلال فيملكون معا 613 مباراة دولية.

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بالميراس يملك الرقم القياسي بعشرة ألقاب في الدوري البرازيلي. تشيلسي فاز بستة ألقاب إنجليزية، ويحتل سابع أفضل مركز خلف مانشستر يونايتد (20) وليفربول (19) وأرسنال (13) وإيفرتون (9) وأستون فيلا ومانشستر سيتي (كلاهما بسبعة ألقاب).

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إذا لعب سيزار أزبيليكويتا، مباراة يوم السبت، وهو الذي خاض مع تشيلسي مواجهة كورينثيانز عام 2012، فسيحقق رقما قياسيا في الظهور في نهائيين تفصلهما تسع سنوات. وهذا الرقم حاليا بحوزة كريستيانو رونالدو بثماني سنوات.

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تسع مباريات في النهائي هو الرقم القياسي الذي سيمنحه بالميراس للبرازيل يوم السبت. الأندية الإسبانية تأهلت إلى النهائي تسع مرات.

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مرّت تسع سنوات على آخر تتويج بالكأس لفريق غير أوروبي. كان كورينثيانز آخر هؤلاء الفائزين بنتيجة 1-0 على تشيلسي في نسخة اليابان 2012.

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سجل دانتي، لاعب بايرن ميونيخ، أسرع هدف في المباراة النهائية بعد مرور سبع دقائق فقط عام 2013. بلمسة رائعة، نجح قلب الدفاع في هزّ شباك حارس مرمى الرجاء البيضاوي، خالد العسكري.

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ميلان 4-2 بوكا جونيورز وريال مدريد 4-2 كاشيما انتلرز هما المباراتان اللتان شهدتا أكبر عدد من الأهداف.

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رفع ستة لاعبون الكأس مع أندية مختلفة: ديدا (كورينثيانز وميلانو)، دانيلو (ساو باولو وكورنثيانز)، تياجو ألكانتارا (برشلونة وبايرن ميونخ)، توني كروس (بايرن وريال مدريد)، رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد)، وشردان شاكيري (بايرن ميونيخ وليفربول).

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شهدت المباريات النهائية الخمس الأولى مشاركة أندية من أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط. وبعد ذلك، شاركت خمسة من آخر 11 مباراة نهائية مشاركة فرق من خارج القارتين: تي بي مازيمبي، الرجاء البيضاوي، كاشيما أنتليرز، العين وتيجريس. وكان أنتلرز قريباً من رفع الكأس، بعد أن كان متقدماً إلى غاية الدقيقة 60 على ريال مدريد في عام 2016 قبل أن يحطم رونالدو أحلامه بثلاثية، هدفان منها في الوقت الإضافي.

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لاعب واحد فقط خاض خمس نهائيات: توني كروس. ساعد لاعب الوسط الذكي بايرن ميونيخ على الفوز بلقب نسخة 2013، قبل أن يساعد ريال مدريد على الفوز بأربعة ألقاب بين 2014 و2018.

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سجل برشلونة أكبر انتصار في المباراة النهائية، حيث قاد تشافي وليونيل ميسي الفريق الكتالوني للفوز بنتيجة 4-0 على سانتوس، بقيادة نيمار، في عام 2011. كما كان أكبر فوز في مسابقة كأس العالم للأندية FIFA إلى أن دك الهلال شباك الجزيرة بـ 6-1 في النسخة الحالية.

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كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية. وحقق البرتغالي هذا الإنجاز مع ريال مدريد ضد كاشيما أنتليرز عام 2016.

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سبق أن تواجهت فريق البرازيل وإنجلترا في ثلاث مباريات نهائية، مع أفضلية 2-1 لممثلي السامبا. وانتهت المواجهات الثلاث بنفس النتيجة: ساو باولو 1-0 ليفربول في 2005، وكورينثيانز 1-0 تشيلسي في 2012، وليفربول 1-0 فلامينجو في 2019.

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