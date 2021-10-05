الإعلان عن انطلاق مناقصة الحقوق الإعلامية لكأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

افتتح FIFA مجال التقدم بطلبات المشاركة في مناقصة الحقوق الإعلامية لكأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقدم بطولة FIFA الأولى من نوعها في المنطقة العربية لمحة عما يمكن توقعه في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ بعد عام واحد، وستستضيف قطر هذه البطولة العربية ابتداءاً من يوم الثلاثاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية يوم السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021. وستخوّل المناقصة لـFIFA اختيار الشركات الإعلامية الأفضل لتحقيق أهدافه المتمثلة في توفير عرض واسع للبطولة وتقديم تجربة مشاهدة عالية الجودة للجماهير في المنطقة العربية. وسيتضمّن عرض كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ جدول مباريات مثير للغاية، إذ يتكون مع أربع مباريات يومياً في مرحلة المجموعات، تليها مباريات ربع ونصف النهائي ثم مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية، أي بإجمالي 32 مباراة على مدار 19 يوماً، وقد تمّت دعوة 23 منتخباً عربياً للمشاركة في هذه التظاهرة الكروية، وكان قد تأهّل سبعة منهم من أصل 14 منتخباً لعبوا مباريات تأهيلية للالتحاق بركب الدولة المضيفة قطر ومنتخبات ثماني دول تأهلت مباشرة لمكانتها المتقدّمة في التصنيف العالمي. وستقام جميع المباريات في الدوحة والمدن المجاورة لها مما يحد من مسافة التنقل بين الملاعب، تماماً كما سيكون عليه الحال في كأس العالم FIFA العام المقبل، وإلى جانب الاستادات التي ستفتتح في أول أيام البطولة، ستُلعب مباريات كأس العرب على جملة خلاقة من الملاعب الرائعة والمبنية حديثا في إطار الاستعدادات لاستضافة العرس العالمي سنة 2022. ينبغي على الشركات والمؤسسات الإعلامية الراغبة في المشاركة في المناقصة أن تطلب تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني التالي: FIFA-Arab-Cup-Media-Rights@fifa.org، ويجب أن يستلم FIFA الطلبات في مدة أقصاه يوم الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في الساعة 10:00 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا.