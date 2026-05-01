FIFA ينضم إلى الأمم المتحدة في دعم السنة الدولية للمتطوعين 2026

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2026 سنةً دولية للمتطوعين من أجل التنمية المستدامة

يضم مجتمع FIFA للمتطوعين أكثر من 2.5 مليون عضو، بينما سيساهم نحو 50 ألفاً في كأس العالم FIFA 2026™

رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "يمثل المتطوعون روح الحفاوة والإرث المحلي النابض لبطولاتنا"

بعدما استفاد على مدى سنوات طويلة من التفاني والحماس والخبرة التي قدمها ملايين المتطوعين في عدد لا يُحصى من البطولات والفعاليات، أعرب FIFA عن دعمه الشغوف لمبادرة الأمم المتحدة الخاصة بالسنة الدولية للمتطوعين من أجل التنمية المستدامة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت عامَ 2026 سنةً دولية للمتطوعين، داعيةً الدول الأعضاء والقطاع الخاص وغيرهما من الجهات المعنية إلى الاعتراف بنحو مليار متطوع حول العالم والاحتفاء بهم وتشجيعهم، نظير العمل القيِّم الذي يضطلعون به داخل مجتمعاتهم.

ومن شأن مشاركة FIFA أن تضفي زخماً إضافياً على هذه الرسالة، وأن تتيح في الوقت نفسه فرصة لتسليط الضوء على المتطوعين الذين تُسهم جهودهم القيّمة في الارتقاء بفعاليات FIFA وتعزيزها.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "سبق لـ FIFA أن تعاون مع الأمم المتحدة في عدة برامج ذات أثر ملموس، ونحن فخورون للغاية بأن نوحد الجهود مجدداً ونعلن دعمنا لمبادرة السنة الدولية للمتطوعين. فما الذي كان سيؤول إليه حالنا من دون نكران الذات والتفاني اللذين يجسدهما مليار متطوع حول العالم؟ فجهودهم تقوي المجتمعات وتغيّر حياة الناس، وقد استحقوا منا كل التقدير والدعم".

ولا يمكن تخيل سنة أنسب لدعم المتطوعين من هذه السنة؛ فباعتبارها الحدث الرياضي الأكبر والأكثر شمولاً في التاريخ، ستوحد بطولة كأس العالم FIFA 2026™ عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، كما ستضخ زخماً كبيراً في مدن أمريكا الشمالية وبلداتها، حيث ستقام مباريات وتدريبات المنتخبات الـ48، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

هذا وسيكون للمتطوعين دور محوري في تنظيم هذه البطولة الرائدة، حيث ستتضافر جهود نحو 50 ألف متطوع في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، علماً أنهم سيكونون في كثير من الأحيان الواجهة الأولى والركيزة الأساسية لهذه العملية المعقدة، إذ سيرحبون بالجماهير وممثلي وسائل الإعلام، كما سيدعمون المنتخبات والعمليات المتعلقة بأيام المباريات والجوانب اللوجستية خلف الكواليس، فضلاً عن تجسيدهم للصلة الوثيقة بين كأس العالم FIFA 2026 والمجتمعات المحلية في الدول الثلاث المستضيفة.

وقد تجاوز عدد أعضاء مجتمع FIFA للمتطوعين هذا العام 2.5 مليون عضو. ولطالما اضطلع برنامج FIFA للمتطوعين بدور حيوي في دعم الفعاليات التي تعود بالنفع على مجتمعاتها وتلهم الناس حول العالم، مع الإسهام في الوقت ذاته في تطوير المهارات وبناء العلاقات ونسج ذكريات تدوم مدى الحياة، علماً أن أكثر من مليون شخص تقدَّموا بطلبات للتطوع في كأس العالم FIFA 2026.

“وأضاف الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "لا أستطيع أن أتخيل ما كان سيؤول إليه حال FIFA أو كرة القدم من دون المتطوعين. فمن المدربين والحكام والإداريين العاملين على مستوى القاعدة إلى الطاقم المفعم بالحيوية والكفاءة الذي يضفي الحياة على كأس العالم FIFA™، تعتمد لعبتنا على حماس جحافل المتطوعين وخبراتهم وكرمهم".

وتابع: "نحن ممتنون للغاية للإسهامات القيِّمة والوجوه البشوشة لهؤلاء الأعضاء الذين لا غنى عنهم في عائلة FIFA. فهم يجسدون روح الحفاوة والإرث المحلي النابض لبطولاتنا".

كما سيسهم المتطوعون في إحداث أثر ملموس في وقت لاحق من هذا العام، وذلك من خلال مشاركتهم في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026™، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA المغرب 2026™، وغيرها من المسابقات والفعاليات.