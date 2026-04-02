ADI Predictstreet الشريك الرسمي في مجال سوق التوقعات لكأس العالم 2026 FIFA™

تخطّ هذه الشراكة معالمَ عصرٍ جديدٍ في التفاعل مع المشجعين

تشهد منصة ADI Predictstreet الرائدة انطلاقتها العالمية قبل كأس العالم 2026 FIFA™، وتسعى إلى جذب المشجعين من خلال تجارب التوقّعات التفاعلية

سيتمّ تطبيق عدد من الخطوات الوقائية لضمان الشفافية والنزاهة وحماية المشاركين

وقّع FIFA على شراكة نوعيّة تمتدّ لعدة سنوات مع منصة ADI Predictstreet، التي اختيرت لتكون الشريك الرسمي الأول من نوعه في مجال سوق التوقّعات، وذلك في إطار التأكيد على التزام FIFA بالابتكار والتفاعل مع المشجعين.

وستعتلي ADI Predictstreet المسرح الرياضي الأكبر على الإطلاق أثناء كأس العالم 2026 FIFA™، لتُقدّم للمشجعين حول العالم تجارب تفاعلية في مجال التوقعات. ويُذكر أنّ هذه النسخة من كأس العالم ستكون الأضخم في التاريخ، حيث سيتنافس 48 منتخباً ضمن 104 مباريات موزّعة على 16 مدينة مستضيفة في كلّ من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، أمام أعين المليارات من المشجعين.

وبفضل هذا التعاون، سيتمكّن المشجّعون من المشاركة في تجارب حيويّة في مجال التوقعات على منصة ADI Predictstreet، التي سترتكز على البيانات التاريخية لـFIFA. كما سيحظى المشجعون بالفرصة لتوقّع نتائج المباريات، وإحصائيات البطولة، وأبرز اللاعبين وأهمّ اللحظات، ما يدعّم علاقتهم مع كأس العالم FIFA™ من خلال التفاعلات المدروسة.

وبصفتها شريكاً لـFIFA، ستكون ADI Predictstreet شريكاً مقدِّماً لتحدّي التوقعات FIFA، المتاح مجاناً والذي يسمح للمشجعين بتوقّع نتائج البطولة وتحدّي أصدقائهم، والتفاعل أكثر مع اللعبة.