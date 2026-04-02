ADI Predictstreet الشريك الرسمي في مجال سوق التوقعات لكأس العالم 2026 FIFA™

تخطّ هذه الشراكة معالمَ عصرٍ جديدٍ في التفاعل مع المشجعين
تشهد منصة ADI Predictstreet الرائدة انطلاقتها العالمية قبل كأس العالم 2026 FIFA™، وتسعى إلى جذب المشجعين من خلال تجارب التوقّعات التفاعلية
سيتمّ تطبيق عدد من الخطوات الوقائية لضمان الشفافية والنزاهة وحماية المشاركين
وقّع FIFA على شراكة نوعيّة تمتدّ لعدة سنوات مع منصة ADI Predictstreet، التي اختيرت لتكون الشريك الرسمي الأول من نوعه في مجال سوق التوقّعات، وذلك في إطار التأكيد على التزام FIFA بالابتكار والتفاعل مع المشجعين.
وستعتلي ADI Predictstreet المسرح الرياضي الأكبر على الإطلاق أثناء كأس العالم 2026 FIFA™، لتُقدّم للمشجعين حول العالم تجارب تفاعلية في مجال التوقعات. ويُذكر أنّ هذه النسخة من كأس العالم ستكون الأضخم في التاريخ، حيث سيتنافس 48 منتخباً ضمن 104 مباريات موزّعة على 16 مدينة مستضيفة في كلّ من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، أمام أعين المليارات من المشجعين.
وبفضل هذا التعاون، سيتمكّن المشجّعون من المشاركة في تجارب حيويّة في مجال التوقعات على منصة ADI Predictstreet، التي سترتكز على البيانات التاريخية لـFIFA. كما سيحظى المشجعون بالفرصة لتوقّع نتائج المباريات، وإحصائيات البطولة، وأبرز اللاعبين وأهمّ اللحظات، ما يدعّم علاقتهم مع كأس العالم FIFA™ من خلال التفاعلات المدروسة.
وبصفتها شريكاً لـFIFA، ستكون ADI Predictstreet شريكاً مقدِّماً لتحدّي التوقعات FIFA، المتاح مجاناً والذي يسمح للمشجعين بتوقّع نتائج البطولة وتحدّي أصدقائهم، والتفاعل أكثر مع اللعبة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "يلتزم FIFA بتحسين تجربة المشجعين بصورة متواصلة وبدعم الابتكارات التي تُقرّب المشجعين من اللعبة، ومن خلال هذه الشراكة مع FIFA، سترفع ADI Predictstreet الستار عن طرق جديدة تسمح للمشجعين من حول العالم بالتفاعل مع كرة القدم، مُستخدِمة مشاركاتهم وتفاعلاتهم لتوطّد علاقتهم ببطولاتنا." من جهته، قال أجاي هانز راج بهاتيا، عضو المجلس الرئيسي في ADI وADI Predictstreet "تُمثّل هذه الشراكة لحظة فارقة لمنصة ADI Predictstreet ونقطة تحول على صعيد تفاعل الجمهور مع الفعاليات الكبرى، حيث نضع اليوم حجر الأساس لفئة جديدة يندمج فيها الذكاء الجماعي والتكنولوجيا والنتائج الواقعية." وستعمل أنشطة منصة ADI Predictstreet ذات الصلة ببطولة كأس العالم FIFA ضمن إطار FIFA للتنظيم والنزاهة، إذ ستُطبّق إطاراً شاملاً لمراقبة النزاهة يتضمّن رصد الأنشطة التجارية المشبوهة ومشارَكة المعلومات بصورة منظّمة بالإضافة إلى أنظمة البلاغات، ما يضمن الشفافية والنزاهة وحماية المشجعين. وستكون منصة ADI Predictstreet متوفّرة للمشجعين حول العالم عبر تطبيق خاص على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، لتقدّم تجارب سلسة وغامرة طوال فترة كأس العالم FIFA. وقد تم بناء منصة ADI Predictstreet على شبكة بلوكتشين السيادية ضمن فئة المؤسسات التابعة لشركة ADI. ورغم أن هذه المنصة انطلقت مع تركيز على كرة القدم والرياضة، إلا أنها تتضمن تطبيقات أخرى تُعنى بمجالات أخرى كالاقتصاد والتكنولوجيا والفعاليات العالمية.