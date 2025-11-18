تعيين DoorDash شريكاً داعماً لكأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

انضمت DoorDash إلى FIFA للعرسين الكرويين في 2026 و2027
تُساعد هذه الشراكة على مدّ الجماهير بالطاقة والإثارة بمناسبة كأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™ التي تُقام للمرة الأولى في أمريكا الجنوبية
يُشارك رونالدينيو الفائز كأس العالم FIFA™ بالحملات الرقمية مع استمرار مستوى الإثارة استعداداً للبطولة في 2026
أعلن FIFA اليوم أنّ DoorDash (المدرَجة في بورصة ناسداك المالية تحت اسم: DASH) ستكون الشريك الداعم لنهائيات كأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™. تمتدّ هذه الشراكة على تسعة بلدان، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة، وتتضمّن مشاركة Deliveroo وWolt، العلامتين التجاريتين اللتين تشملهما محفظة DoorDash العالمية.
وبصفتها الشريك الرسمي لخدمات الاستلام عند الطلب والتوصيل، تُساعد DoorDash المشجعين على الشعور بالحماسة والطاقة اللتين تذخر بهما البطولتان من خلال مجموعة من الحملات المحلية والرقمية، والتجارب المتمحورة حول المجتمع والمصمّمة للاحتفاء بالروح العالمية للعبة. كما تُقدّم DoorDash تطبيقاً هو الأول من نوعه لبطولة FIFA إذ يوفِّر ميزة حجز المطاعم، ما يسمح للمشجعين في بعض المناطق المختارة من الولايات المتحدة الأمريكية باستكشاف المطاعم المحلية والحجز فيها لتناول أشهى الأطباق ومشاهدة مباريات كرة القدم والاحتفاء بروح اللعبة الجميلة.
تُلقي هذه الشراكة الضوء على التزام DoorDash بجمع العالم والمجتمعات من خلال اللحظات الجميلة سواء أكانت في الأماكن المحلية المفضّلة أو أثناء الاحتفالات العالمية. وتنطلق هذه الحملة مع رونالدينيو، الأسطورة البرازيلية، الذي ألهم جيلاً بأكمله بفضل مهاراته وإبداعه وشغفه باللعبة، والذي لا يزال يشكّل مصدر وحي للمشجعين واللاعبين حول العالم. وبرفقة DoorDash، يذكّرنا رونالدينيو باللحظات الساحرة التي جعلت منه أيقونة عالمية، من خلال حملة رقمية مصمّمة لتستقطب جيلاً جديداً من مشجعي كرة القدم وتدفعهم إلى التواصل والاحتفال داخل الحلبة وخارجها. وفي هذا الإطار، قال رونالدينيو الفائز بكأس العالم FIFA™ مع منتخب البرازيل في 2002 "التعاون مع DoorDash لهذه الحملة أمر مميزّ للغاية لأنّه أعادني بالذاكرة إلى اللحظة التي بدأت بها مسيرتي، عندما كنتُ أستمتع باللعبة وأخلق السحر على أرض الملعب. بالنسبة إليّ، لطالما حاولتُ المستحيل على أرض الملعب، من أجل رسم البسمة على وجوه المشجعين ومشاركة الفرحة معهم. تُمثّل DoorDash روح التواصل العالمي، وتحتفي باللعبة وبالنكهات التي تجمعنا كلّنا، وأتمنى من المشجعين، القدامى والحاليين، أن يشعروا بالإثارة، سواء أكانوا يشاهدون من منازلهم أم من المدرّجات." من جهته، قال رومي جاي، مدير الأعمال التنفيذي لدى FIFA "يسرّنا استقبال DoorDash ضمن عائلة الداعمين لـFIFA، لأنّ كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA يوحّدان المليارات من المشجعين، ومن خلال هذا التعاون، سنبتكر طُرقاً جديدة لكي يتشاركوا هذه اللحظة. تكمُن قوة DoorDash في الأسواق المحلية وفي تركيزها على التواصل، وهو ما يجعلها الشريك المثالي لبطولاتنا الكبرى." أمّا مدير قسم التسويق في DoorDash، كوفي أمو-غوفرايد، فقال "كرة القدم ليست مجرّد رياضة، بل لغة عالمية تجمع العالم والمناطق من مختلف البلدان والقارات، لذلك، تُتيح لنا الشراكة مع FIFA الاحتفاء بالهدف المشترك، ألا وهو مساعدة المشجعين على الاستمتاع بكلّ مباراة على طريقتهم، إذ أنّ بإمكانهم طلب كلّ ما يريدونه عبر DoorDash وDeliveroo وWolt، من أجل الاستمتاع بأيام المباريات حيثما كانوا، فبالنسبة إلينا الأمر بسيط: كرة القدم تجمع العالم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى علاماتنا التجارية الثلاث."
تُعتبر كأس العالم 2026 FIFA الفعالية الرياضية الأكبر في التاريخ، وستتشارك للمرة الأولى ثلاثة بلدان باستضافته، وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 2027، ستكتب كأس العالم للسيدات FIFA التاريخ مجدداً عندما تحطّ الرحال في البرازيل، الذي سيكون البلد الأول في أمريكا الجنوبية الذي يستضيف هذه البطولة.