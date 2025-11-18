تعيين DoorDash شريكاً داعماً لكأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

تُلقي هذه الشراكة الضوء على التزام DoorDash بجمع العالم والمجتمعات من خلال اللحظات الجميلة سواء أكانت في الأماكن المحلية المفضّلة أو أثناء الاحتفالات العالمية. وتنطلق هذه الحملة مع رونالدينيو، الأسطورة البرازيلية، الذي ألهم جيلاً بأكمله بفضل مهاراته وإبداعه وشغفه باللعبة، والذي لا يزال يشكّل مصدر وحي للمشجعين واللاعبين حول العالم. وبرفقة DoorDash، يذكّرنا رونالدينيو باللحظات الساحرة التي جعلت منه أيقونة عالمية، من خلال حملة رقمية مصمّمة لتستقطب جيلاً جديداً من مشجعي كرة القدم وتدفعهم إلى التواصل والاحتفال داخل الحلبة وخارجها. وفي هذا الإطار، قال رونالدينيو الفائز بكأس العالم FIFA™ مع منتخب البرازيل في 2002 "التعاون مع DoorDash لهذه الحملة أمر مميزّ للغاية لأنّه أعادني بالذاكرة إلى اللحظة التي بدأت بها مسيرتي، عندما كنتُ أستمتع باللعبة وأخلق السحر على أرض الملعب. بالنسبة إليّ، لطالما حاولتُ المستحيل على أرض الملعب، من أجل رسم البسمة على وجوه المشجعين ومشاركة الفرحة معهم. تُمثّل DoorDash روح التواصل العالمي، وتحتفي باللعبة وبالنكهات التي تجمعنا كلّنا، وأتمنى من المشجعين، القدامى والحاليين، أن يشعروا بالإثارة، سواء أكانوا يشاهدون من منازلهم أم من المدرّجات." من جهته، قال رومي جاي، مدير الأعمال التنفيذي لدى FIFA "يسرّنا استقبال DoorDash ضمن عائلة الداعمين لـFIFA، لأنّ كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA يوحّدان المليارات من المشجعين، ومن خلال هذا التعاون، سنبتكر طُرقاً جديدة لكي يتشاركوا هذه اللحظة. تكمُن قوة DoorDash في الأسواق المحلية وفي تركيزها على التواصل، وهو ما يجعلها الشريك المثالي لبطولاتنا الكبرى." أمّا مدير قسم التسويق في DoorDash، كوفي أمو-غوفرايد، فقال "كرة القدم ليست مجرّد رياضة، بل لغة عالمية تجمع العالم والمناطق من مختلف البلدان والقارات، لذلك، تُتيح لنا الشراكة مع FIFA الاحتفاء بالهدف المشترك، ألا وهو مساعدة المشجعين على الاستمتاع بكلّ مباراة على طريقتهم، إذ أنّ بإمكانهم طلب كلّ ما يريدونه عبر DoorDash وDeliveroo وWolt، من أجل الاستمتاع بأيام المباريات حيثما كانوا، فبالنسبة إلينا الأمر بسيط: كرة القدم تجمع العالم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى علاماتنا التجارية الثلاث."