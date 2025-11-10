الإعلان عن تعيين Globo وCazéTV كمنصتي بث في البرازيل خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

أعلن FIFA اليوم عن تعيين Globo وCazéTV كمنصتي بث لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ بالدولة المضيفة، مما سيضمن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء البلاد إمكانية الاستمتاع بكل أحداث البطولة من خلال تغطية واسعة النطاق. وفي إطار التزام FIFA المستمر بتعزيز انتشار اللعبة النسائية على الصعيد العالمي، فإن هاتين الشراكتين ستُتيحان للجمهور البرازيلي في كافة أنحاء البلاد إمكانية مشاهدة مجريات البطولة عبر البث التلفزيوني المجاني والمدفوع على حد سواء، وكذلك عبر منصات البث الرقمية، وهو ما من شأنه أن يخلق مستوى غير مسبوق من التفاعل الجماهيري في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™. فقد التزمت شبكة Globo التلفزيونية بأن تتولى مختلف قنواتها النقل المباشر والمجاني لما مجموعه 56، فضلاً عن بث جميع المباريات الـ 64 على قناة SporTV (التي تندرج ضمن خدمة التلفزيون المدفوع)، وذلك في خطوة ستُمكِّن الجماهير في مختلف أنحاء البلاد من متابعة أحداث البطولة من البداية إلى النهاية. في المقابل، ستُقدِّم CazéTV لجمهورها الممتد على نطاق واسع تغطية حية حصرية على منصات رقمية تابعة لجهات خارجية، على أن يشمل ذلك البث المباشر والمجاني لجميع المباريات الـ 64، مصحوباً ببرامج تحليلية شاملة قبل المباريات وبعدها، لتقريب الجمهور من الأحداث والأسماء التي تستأثر بالاهتمام خلال المسابقة. وفي هذا الصدد، قالت جيل إليس، رئيسة قسم FIFA المعني بشؤون كرة القدم والتي سبق لها الفوز بكأس العالم للسيدات FIFA مرتين خلال مسيرتها التدريبية الحافلة بالإنجازات: "لقد أظهرت جهتا البث الاثنتين دعمهما لكرة قدم السيدات في البرازيل منذ مدة طويلة، حيث لعبتا دوراً محورياً في تعزيز الاهتمام الجماهيري باللعبة وإبرازها في السنوات الأخيرة". وتابعت: "إن تجديد شراكتهما مع FIFA يأتي امتداداً لهذا النجاح، إذ من شأنه أن يساعد كرة قدم السيدات على بلوغ آفاقٍ أوسع في بلد احتفل مؤخراً بحضور قياسي في نهائي البطولة الوطنية للسيدات، وشهد فوز منتخبه الوطني بالعديد من الألقاب الكبرى، من قبيل كأس أمريكا للسيدات 2025 والميدالية الفضية في بطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات العام الماضي". يُذكر أن كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ هي النسخة العاشرة في تاريخ البطولة والأولى التي تقام في أميركا الجنوبية، حيث ستشهد تنافس 32 منتخباً في ثماني مدن مضيفة خلال الفترة الممتدة من 24 يونيو/حزيران إلى 25 يوليو/تموز 2027. وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال فرناندو مانويل بينتو، رئيس قسم الحقوق الرياضية في Globo: "ستكون بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027 حدثاً تاريخياً لكرة القدم عموماً ولبلدنا على وجه التحديد، إذ من شأنها أن تعكس القيمة التي اكتسبتها اللعبة (النسائية) في البرازيل ولدى FIFA، الذي تفخر Globo بإبرام هذه الشراكة معه في سبيل تقديم تغطية حدث آخر من الأحداث الكبرى بالنسبة لكافة البرازيليين والبرازيليات". من جانبه، قال فيليبي أكويلينو، رئيس قسم الحقوق الإعلامية في CazéTV: "إنه لمن عميق فخرنا واعتزازنا أن نوسع شراكتنا مع FIFA ونشارك في أكبر تغطية في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA، لا سيما وأن البطولة تُقام في البرازيل، حيث نقف أمام فرصة كبيرة لدعم نمو كرة قدم السيدات وتوسيع نطاق انتشارها بين جمهور CazéTV الشاب والمعروف بتفاعله الكبير للغاية". فمن خلال هذه الشراكة مع Globo وCazéTV، يكون FIFA قد قطع شوطاً آخر من الأشواط المهمة ضمن مهمته المتمثلة في جعل نسخة 2027 في تاريخ البطولة، مع توفير أفضل ظروف المتعة والشغف والإثارة لعشاق الساحرة المستديرة في البرازيل وفي شتى أنحاء العالم.