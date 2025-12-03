LEGO Group وFIFA يمنحان عشاق كرة القدم فرصة إنشاء نسخة طبق الأصل من الكأس الأغلى في اللعبة الجميلة

LEGO Group وFIFA يُعلنان عن إبرام اتفاقية تعاون قبل انطلاق كأس العالم 2026 FIFA™

ستُصدر شركة LEGO Group نسخة أيقونية من الكأس الرسمیة لكأس العالم FIFA™ المصنوعة من مكعبات LEGO بالقياس الحقيقي، والتي أصبح بالإمكان حجزها عبر LEGO.com/product/fifa-world-cup-official-trophy

يأتي هذا الإعلان الهام قبل يومين من القرعة النهائية، التي ستجري مراسمها في واشنطن العاصمة يوم الجمعة المقبل

أعلن FIFA عن إطلاق مبادرة رائدة مع شركة LEGO Group في الطريق إلى كأس العالم 2026 FIFA™، إذ يهدف هذا التعاون في مجال غير مسبوق إلى جلب إضفاء مزيد من الإبداع والمرح على عالم كرة القدم والتفاعل مع عشاق اللعبة من جميع الأعمار وفي كافة أنحاء المعمورة.

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع تزايد درجة الإثارة والتشويق في الطريق إلى النسخة الأكبر والأفضل والأكثر شمولاً في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™، حيث بلغ الترقب ذروته في أوساط جماهير المنتخبات الـ42 المتأهلة والـ22 الطامحة إلى حجز بطاقتها في الحدث الكروي الأبرز عبر الملحقين العالمي والأوروبي، وذلك مع اقتراب موعد القرعة النهائية المقرَّرة يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول في مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداءًا من الساعة 12:00 (منتصف اليوم) بالتوقيت المحلي.

ويُجسد اتفاق التعاون المبرم بين FIFA وLEGO Group التوافق الأمثل بين عشاق كرة القدم ومحبّي اللعب على حد سواء، علماً أن الخطوة الأولى من هذه الشراكة ستشهد إصدار نسخة أيقونية من الكأس الرسمیة لبطولة كأس العالم FIFA™، والتي أصبح بالإمكان حجزها منذ الآن.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى يُمنح فيها عُشاق الساحرة المستديرة فرصة إنشاء نسخة طبق الأصل من الكأس الأغلى في اللعبة الجميلة، مع مراعاة كل تفاصيلها وبمقياسها الحقيقي، ما سيُتيح لهم الحصول على تُحفة تذكارية قيِّمة تُزيِّن بيوتهم وتُضفي عليها لمسة ساحرة من عبق البطولة الأبرز على الإطلاق في عالم كرة القدم.

وبهذه المناسبة، قال رومي غاي، مدير الأعمال التجارية لدى FIFA "إنه لمن دواعي سرورنا أن نُعلن عن هذا التعاون الرائد مع LEGO Group. ذلك أن LEGO تُعد من العلامات التجارية الأشهر والأكثر جذباً في العالم، ولذا فإن هذا التعاون معها من أجل منح عشاق كرة القدم في شتى أنحاء العالم الفرصة لبناء نسختهم الخاصة من الكأس الأغلى في اللعبة، كأس بطولة كأس العالم FIFA™، إنما يشكل أرضية مثالية للتناغم والتكامل بين الطرفين. وإذ تُعد هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها FIFA وLEGO Group في مشروع من هذا القبيل، حيث نقترب أكثر فأكثر من موعد انطلاق النسخة الأكبر والأفضل والأكثر شمولاً في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA، نأمل أن يغتنم عشاق اللعبة هذه الفرصة لتجسيد روح الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض ونيل قطعة تذكارية صغيرة من عبق البطولة للاحتفاظ بها في منازلهم إلى الأبد."

فاعتباراً من مارس/آذار 2026، ستُطرح للبيع سلسلة LEGO Editions FIFA World Cup Official Trophy ، وهي عبارة عن نسخة أيقونية من الكأس الرسمیة لبطولة كأس العالم FIFA، وقد تم تصميمها بما لا يقل عن 2842 من مكعبات LEGO، علماً أنها تشمل أكبر عدد من المكعبات ذات اللون الذهبي ضمن سلسلة واحدة في تاريخ مجسمات LEGO.

وبالإضافة إلى قيمتها الرمزية لدى هواة جمع القطع التذكارية، تتضمّن هذه السلسلة لوحة مطبوعة أسفل القاعدة تُخلِّد أسماء كافة المنتخبات المتوّجة ببطولة كأس العالم FIFA، منذ أن رُفعت هذه الكأس أول مرة عام 1974. كما تشمل سلسلة LEGO هذه مفاجأة مثيرة يُمكن الاطلاع عليها من خلال شريط قابل للسحب في الجزء العلوي من الكرة الأرضية التي تعتلي الكأس، حيث يوجد شعار كأس العالم 2026 FIFA™ ومجسم صغير حصري لكأس بطولة كأس العالم FIFA، مما يُتيح لعشاق اللعبة فرصة تخيل أنفسهم متوجين أبطالاً للعالم.

وفي هذا الصدد، قالت جوليا غولدين، رئيسة قسم المنتجات والتسويق في LEGO Group لطالما احتفت علامة LEGO التجارية بقوة الإبداع، وألهمت الناس من جميع الأعمار للتواصل والتفاعل من خلال متعة البناء واللعب. ولذا فإن التعاون مع FIFA ضمن سياق كأس العالم 2026 FIFA™ يمثل فرصة رائعة للاحتفاء بالبطولة الأشهر في العالم وبالشغف الذي تذكيه في النفوس على الصعيد الدولي، إذ تُعد كأس كأس العالم FIFA رمزاً للإنجازات والوحدة على الصعيد العالمي، والآن، من خلال الإبداع الذي تنطوي عليه لعبة LEGO، بات بإمكان المشجعين في كل مكان الاستمتاع بالإثارة التي تحملها هذه اللعبة في طياتها، من خلال البناء قطعة قطعة وفقاً لأسلوب LEGO الحقيقي. فهذه ليست سوى البداية في طريق تعاوننا، ونحن سعداء للمساهمة في لم شمل العائلات والمشجعين في جميع أنحاء العالم للاحتفاء - من خلال طريقة جديدة تماماً - بكرة القدم وبالخيال وبواحدة من أبرز الأيقونات الأسطورية في تاريخ الرياضة."

من جانبه، سلَّط روبيرتو كارلوس الضوء على ما تختزله هذه الكأس من قيمة رمزية وعاطفية بالنسبة للجماهير، حيث قال الأسطورة البرازيلي المتربع على عرش البطولة مع منتخب بلاده عام 2002 "كان الفوز بكأس العالم FIFA من أروع اللحظات في حياتي، ولن أنسى أبداً ما شعرت به عندما حملت تلك الكأس بين يدي. أعلم أننا لم نكن لنحقق ذلك لولا دعم مشجعينا الرائعين الذين تعني لهم هذه الكأس الشيء الكثير. والآن، من خلال سلسلة LEGO FIFA World Cup Trophy، يُمكن لعشاق اللعبة إنشاء نسختهم الخاصة وإضفاء لمسة ساحرة على بيوتهم. فالأمر ليس مجرد إنشاء كأس، بل إنها فرصة لتَشارُك حب كرة القدم مع العائلة والأصدقاء."

وستواصل LEGO Group خلال عام 2026 طرح منتجات وتجارب جديدة تتُيح الفرصة للجميع من أجل تذوق طعم هذه المتعة. فمن مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ إلى فعاليات خاصة أثناء البطولة، ستكون هناك فرص عديدة لمُحبي لعبة LEGO وعشاق كرة القدم للعب معاً وبناء مجسمات من وحي الساحرة المستديرة وخوض تجارب مشتركة تعكس ما تنطوي عليه اللعبة الجميلة من شغف وإثارة وتشويق.