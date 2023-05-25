تجديد شراكة Hyundai وKia مع FIFA حتى عام 2030 في اتفاق موسَّع يضم شركتي Boston Dynamics وSupernal

أعلنت شركتا Hyundai Motor وKia Corporation التابعتان لمجموعة Hyundai Motor Group (المجموعة) اليوم بشكل مشترك عن تجديد شراكتهما القائمة مع FIFA حتى عام 2030، على أن يضم الاتفاق الجديد أيضاً شركتي Boston Dynamics وSupernal التابعتين لنفس المجموعة. تشمل هذه الشراكة المتجددة مجموعة من مسابقات FIFA المرموقة، بما في ذلك كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ وكأس العالم FIFA 2026™، علماً أن العلامة التجارية لكل من Hyundai وKia ظلت مرتبطة بـ FIFA على مدى أكثر من عقدين، مع التركيز في الآونة الأخيرة على تطوير لعبة السيدات والنهوض بها. وبهذه المناسبة، أقام FIFA وHyundai Motor Group اليوم حفل توقيع في مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية، حيث أبرم الاتفاقية رسمياً رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس مجموعة Hyundai Motor Group كارل كيم، في خطوة ترمز إلى التزام الطرفين بجعل كرة القدم لعبة عالمية بحق. وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "نحن سعداء بمواصلة شراكتنا الطويلة مع Hyundai وKia، اللتين أظهرتا على مر السنين التزامهما المستمر بدعم FIFA، ونحن نقدر تفانيهما في تعزيز التجربة الشاملة لبطولاتنا. وبينما نرفع الستار على هذا العصر الجديد معاً، نتطلع بشوق لما ينتظرنا من آفاق جديدة مع انضمام Boston Dynamics وSupernal إلى هذا الركب، إذ سنواصل العمل معاً من أجل توحيد العالم من خلال كرة القدم". من جهته، قال كارل كيم، رئيس مجموعة Hyundai Motor Group: "أصالة عن نفسي ونيابة عن Hyundai Motor Group، يشرفنا أن نجدد شراكاتنا القائمة مع FIFA، مع تعزيز التزامنا الطويل بعالم كرة القدم. فبينما نشرع في تعاوننا المتجدد هذا، نتطلع إلى إبراز ما نزخر به من إمكانيات في توفير خدمات وحلول في مجال النقل، مع إظهار علاماتنا التجارية الشريكة على نطاق عالمي أوسع. فمن خلال التعاون مع FIFA، نهدف إلى إلهام الجماهير وتوحيدها في مختلف أنحاء العالم من خلال استغلال قوة كرة القدم".