شركة Frito-Lay تنضم لقائمة الجهات الداعمة لأستراليا ونيوزيلندا 2023™

تفخر شركة Frito-Lay North America بتمتين علاقتها مع FIFA وستكون جهة داعمة للبطولة المقبلة

بموجب هذه الاتفاقية، ستكون Frito-Lay شركة الوجبات الخفيفة الرسمية بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء كأس العالم السيدات وستُقدم منتجات من علامات Lay's وDoritos وCheetos وCracker Jill تحمل علامة كأس العالم للسيدات FIFA قبل انطلاق المباريات

هذا أكبر استثمار للشركة على الإطلاق في عالم رياضة السيدات ويعكس التزام Frito-Lay بالاحتفاء والترويج لانخراط السيدات في الرياضة أعلنت شركة Frito-Lay North America (أو Frito-Lay) وFIFA عن استمرار الشراكة القائمة بينهما، بحيث أصبحت شركة Frito-Lay جهة داعمة للبطولة في أمريكا الشمالية وستكون شركة الوجبات الخفيفة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ببطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023™، ليكون هذا أكبر استثمار للشركة على الإطلاق في عالم رياضات السيدات. قال ستيفن ويليامز، الرئيس التنفيذي لشركة Frito-Lay وQuaker Foods North America: "يسعدنا أن نكون من بين أول مشجعي البطولة في أمريكا الشمالية للإعلان عن مشاركتنا في كأس العالم للسيدات FIFA لهذا العام". "نظرًا لأن وجباتنا الخفيفة معروفة بأنها تجمع الناس معًا للاستمتاع بلحظات مميزة في الرياضة، فإننا نتطلع إلى استخدام دورنا في هذه المناسبة الهامة في الرياضة النسائية لدعم الرياضيين والمشجعين على حد سواء." وقد شهدت كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ إنجازاً تاريخياً لشركة Frito-Lay عندما أصبحت أول علامة تجارية للوجبات الخفيفة تدخل في اتفاقية تعاون مع FIFA وبطولة كأس العالم FIFA.

وبموجب الاتفاق الجديد وتزامناً مع البطولة المرتقبة، ستطرح شركة Frito-Lay منتجات Lay's وDoritos وCheetos تحمل علامة كأس العالم للسيدات FIFA. كما ستُصدر علامة Cracker Jack إصداراً محدوداً من مُقرمَشات Cracker Jill بتغليف يحمل العلامة التجارية لكأس العالم للسيدات، وهو منتَج تم إطلاقه للاحتفال بالسيدات اللواتي يكسرن الحواجز في الرياضة ولدعم السيدات المنخرطات في المجال الرياضي.

يُذكر أن هذا الاتفاق يشمل علامات Tostitos وRuffles وPopCorners، بالإضافة إلى منتجات حبوب الإفطار ووجبات الأرز الخفيفة من علامة Quaker، وكعك ومقرمشات من علامة Gamesa، وبموجب هذا التعاون، تملك شركة Frito-Lay الحق في التسويق لهذه المنتجات في أمريكا الشمالية والدولتين المستضيفتين.

يعتمد هذا الاتفاق على التزام Frito-Lay بالاحتفال بالمشجعين من خلال الاستمرار في التوافق مع اللحظات ذات الصلة بالثقافة لجلب الابتسامات إلى المزيد من المستهلكين في المزيد من المناسبات. باعتبارها الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة للسيدات في العالم، تقدم كأس العالم للسيدات FIFA فرصة فريدة لـ Frito-Lay لتكون جزءًا من الشعبية المتزايدة للرياضات النسائية. تكرس Frito-Lay أيضًا لتعزيز المساواة من خلال برامجها من خلال إشراك المشجعين وتعزيز الفرص لمزيد من اللاعبين على جميع المستويات بغض النظر عن الخلفية أو الجنس أو القدرة.

من جهته، قال رومي جاي، كبير مدراء الأعمال بـ FIFA: "يسعد FIFA الترحيب بشركة Frito-Lay كجهة داعمة لبطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا، التي يُنتظر أن تأخذ لعبة السيدات إلى آفاق جديدة.التزام شركة Frito-Lay بتمكين جماهير كرة القدم من فئة الشباب يتّسق تماماً مع مهمتنا المتمثلة بالترويج للرياضة حول العالم، كما أن اختبار إثارة الأحداث الرياضية الكبيرة سيزيد من زخم التفاعل مع البطولة عند الجماهير. بوسعنا سوية أن نرفع مستوى التفاعل والمشاركة [في البطولة] لننهض بكرة قدم السيدات للجميع".