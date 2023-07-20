FIFA يبيع جميع حزم الشراكة المخصَّصة لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™

تم بيع جميع الحُزم المندرجة في إطار أول برنامج شراكة مخصَّص لكأس العالم للسيدات FIFA بعد انضمام مجموعة من العلامات التجارية المرموقة وذائعة الصيت عالمياً

جرى الاتفاق مع جميع الشركاء والرعاة الدوليين والإقليميين لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، حيث استُكملت إجراءات التعاقد في جل الحالات بينما لا تزال قيد المراحل النهائية في حالات أخرى

انضمت شركتا Hublot وItaú إلى قائمة داعمي البطولة

ستحظى بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ بدعم مجموعة من الشركاء التجاريين بعد أن أعلن FIFA اليوم عن بيع جميع حزم الرعاية لهذه النسخة التاريخية من البطولة، التي من المقرر أن تشكل أكبر حدث رياضي على صعيد منافسات السيدات في العالم.

ويضم برنامج الشراكة خمسة شركاء عالميين لـFIFA وشريكَين عالميَين معنيَين بكرة قدم السيدات، بالإضافة إلى تسعة رعاة عالميين لكأس العالم للسيدات FIFA، و14 داعماً للبطولة.

وبذلك يكون برنامج الشراكات التجارية لـ FIFA قد حقق ارتفاعاً قياسياً من 12 (6 شركاء و6 داعمين للدولة المضيفة) خلال بطولة كأس العالم للسيدات 2019™ FIFA إلى ما يناهز 30 هذا العام - أي بزيادة تتخطى نسبة 100%.

في ما يلي، نبذة عن الشريكَين التجاريَين اللذين انضما للتو إلى برنامج الشراكات التجارية لـ FIFA:

Hublot – الشريك الرسمي لضبط الوقت: بعد أن كانت Hublot حاضرة في نسختي 2015 و2019 ضمن العلامات التجارية المرخَّص لها، ستكون هذه هي المرة الثالثة التي تشهد فيها بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ انخراط شركة صناعة الساعات الرياضية الفاخرة هذه، والتي ستوفر لكل حكم من حكام البطولة الـ 107 ساعة من نوع Hublot Big Bang e Gen 3، وهي عبارة عن ساعة ذكية وفائقة القوة، يمتزج فيها تصميم ساعة Big Bang التي تُعتبر أيقونة ساعات Hublot مع المواد المبتكرة المستخدَمة في صناعتها وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التواصل والاتصال.

Itaú - الداعم المصرفي الرسمي في البرازيل: يُعد بنك Itaú من أكبر المؤسسات المصرفية في البرازيل وإحدى أشهر العلامات التجارية في البلاد، حيث يزخر بتاريخ طويل في دعم كرة قدم السيدات.

وإذا كانت جوانب التعاون تختلف من شريك إلى آخر، فإن جميع هذه الشركات تركِّز على دعم نمو كرة قدم السيدات من جهة، وتعزيز تجربة المشجعين من جهة ثانية – مع السعي إلى إيجاد التطابق المثالي بين الطموح والطاقة والشغف على أرضية الملعب والالتزام والاستثمار خارج المستطيل الأخضر.

وفي هذا الصدد، قال رومي جاي، مدير الأعمال التجارية بـ FIFA:

"من المقرر أن تشكل بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ أكبر حدث رياضي على صعيد منافسات السيدات في التاريخ، ومن المذهل للغاية أن نرى شركاءنا وداعمينا الأعزاء يتفاعلون مع هذا الحدث الفريد الزاخر بالإمكانات".

وتابع: "نشترك جميعاً في الالتزام بتطوير كرة قدم السيدات على كل المستويات، وقد وضع جميع الفاعلين خططاً مفصَّلة لنشر هذه الرسالة النهوض باللعبة وتسليط الضوء على الساحرة المستديرة. وبينما تَعد هذه النسخة من البطولة بأن تكون نسخة استثنائية، لا يفوتني أن أشكر جميع المشجعين والرعاة والشركاء على انضمامهم إلينا في هذه المغامرة".

من جهتها، قالت ساراي بارمان، مديرة قسم كرة قدم السيدات بـ FIFA: