FIFA يُطلق سلسلة "All Roads Lead Down Under" على منصة FIFA+، يعرض فيها رحلة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™

منصة FIFA+ تصدر مسلسلًا وثائقيًا جديدًا بإخراجٍ رائع يوفر للمشجعين تجربةً لا مثيل لها، أطلقَت عليه اسم: "All Roads Lead Down Under"

يُسلّط هذا المسلسل الوثائقي الضوء على قصص اللاعبات وتاريخهن، ويركّز على تطور كرة القدم للسيدات على المستوى العالمي

ستُتاح السلسلة قُبيل انطلاق كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، إذ يُتوقّع أن يكون أكبر حدث رياضي للسيدات في التاريخ يسر FIFA أن يعلن عن إصداره للسلسلة الوثائقية "All Roads Lead Down Under" على منصة FIFA+، وهو وثائقي مبتكر يتكون من ست حلقات، يُقدّم نظرة عميقة عن الرحلة الاستثنائية التي يقوم بها أكثر من 170 منتخبًا وطنيًا للسيدات للتأهل إلى كأس العالم للسيدات FIFA 2023، كما يتعرض للعديد من الأحداث خلف الكواليس. تُصوّر هذه السلسلة الوثائقية لُبّ الحدث التاريخي القادم، وما جابه من ألم ودراما وخبايا رحلة التأهل إلى النهائيات، إذ تجوّلت عدة فرق تصوير حول الكثير من المنتخبات الدولية لتجسّد تنوع المشاعر من مختلف أقطاب الأرض.

إذ تطرقت السلسلة إلى الفوز الدرامي لمنتخب نيجيريا على الكاميرون في أفريقيا، وحزن الهند من قارة آسيا، كما غطّت التصفيات الواسعة لكأس العالم للسيدات FIFA™ من جميع الزوايا، سواء على أرضيات الملاعب أو خارجها.

وتعرض هذه الأفلام الوثائقية زيارات ميدانية لمدن اللاعبات، ولقاءات مع عائلاتهن، لتروي قصص تميّزهن رغم الصعوبات التي واجهت بعضهن بسبب عرقهن أو جنسهن في ظل اللامساواة الاجتماعية في بعض البلدان، كما لم تغفل عن عرض نشوة انتصارهن والبهجة التي غمرتهن أثناء رحلتهن.

تضمن سلسلة "All Roads Lead Down Under" للمشاهدين مجموعة واسعة من القصص العميقة والعاطفية، وتُوثّق الانتصارات والتحديات التي تواجهها المنتخبات من جميع أنحاء العالم، كرحلة الإلهام لقائدة منتخب ويلز، جيس فيشلوك، إلى القصة الاستثنائية لأحد أفضل حارسات المرمى في العالم، كريستيان إندلر، إذ تحتفي هذه السلسلة الوثائقية بتفاني هؤلاء الرياضيات المذهلات وقوة عاطفتهن، ومرونتهن.

ومن الأشياء التي أضفت تميّزًا وخصوصية على هذه السلسلة الوثائقية الجديدة من منصة FIFA+هي شموليتها، إذ تمتد من الدول الصغيرة مثل تايلاند وتاهيتي والصعوبات التي تواجهها رياضة السيدات هناك، إلى بطلات كأس العالم السابقات وحاملات اللقب كنجمات منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.

ومن بين المنتخبات التي غطّتها السلسلة الجديدة نجد:

الأرجنتين

الهند

تايلند

إنجلترا

تشيلي

نيجيريا

الدنمارك

ترينيداد وتوباغو

ويلز

تاهيتي

أبانت هذه السلسلة عن قوة FIFA+ في عرض والوثائقيات الرياضية، وحجم العمل الكبير الذي تستطيع القيام به، وهذا ما سيُوفّر تجربة منقطعة النظير للمشجعين، تسكن خيالهم وتترك أثرًا دائمًا في نفوسهم.

وتزامناً مع إطلاق السلسلة الجديدة، قالت شارلوت بور، مديرة FIFA للشؤون الاستراتيجية والرقمية وFIFA+ : "تُعتبر سلسلة 'All Roads Lead Down Under' أحد أكبر إنجازات منصة FIFA+وتُجسد المدى الذي نسعى الوصول إليه من أجل إحياء هذه اللعبة الجميلة، لهذا فإن منصة FIFA+هي أفضل موطن لقصص اللعبة، ونحن متحمسون جدًا لرؤية هذه السلسلة الرائدة تُعرض قُبيل انطلاق بطولة كاس العالم للسيدات".

تُعتبر بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ أكبر حدث رياضي للسيدات في تاريخ اللعبة، وستجمع بين أفضل المنتخبات من جميع أنحاء العالم، حيث ستشهد ملاعب المضيفتين أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا مهارة وعاطفة وروحًا جماعية لتلك الفرق التي ستصنع بهجة الحدث بأتمّ معنى الكلمة.