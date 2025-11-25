FIFA وGlobant يوقّعان شراكة في مجال تقديم خدمات رقمية مبتكرة

انطلاقاً من التعاون الناجح على مدى السنوات الأربع الماضية، ستُقدِّم Globant مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية وتطوير خدمات FIFA ومنصاته الرقمية

ستكون شركة Global، المتخصصة في الخدمات الاستشارية الرقمية وتطوير الأنظمة التكنولوجية، داعِماً في أمريكا الشمالية وأوروبا لكأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

ستضطلّع الشركة الرائدة في الاستشارات الرقمية بدعم نهائيات FIFAe 2025 في المملكة العربية السعودية وكأس العالم تحت 20 سنة أذربيجان وأوزبكستان 2027 FIFA™

انطلاقاً من التعاون الناجح بين FIFA وGlobant على مدى السنوات الأربع الماضية، وسّع الطرفان شراكتهما بحيث تُقدِّم Globant - الشركة الرقمية المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية المبتكَرة - مجموعة واسعة من المشاريع ضمن نطاق عمل FIFA. وتشمل هذه المشاريع إدخال تحسينات على المنصات الرقمية لـFIFA، وتطبيقاً جديداً للهواتف المحمولة، يكون بمثابة منصة لبطولات متعدّدة لـFIFA، وذلك بدءاً من النسخة التاريخية المقبلة من كأس العالم FIFA™.

وفي إطار هذا الاتفاق، ستكون Global شركة داعِمة في أمريكا الشمالية وأوروبا لبطولتي كأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™، بالإضافة إلى دعم بطولات مهمة أخرى منها نهائيات FIFAe 2025 في المملكة العربية السعودية، وكذلك النسخة المقبلة من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ التي تتشارك في استضافتها أذربيجان وأوزبكستان عام 2027.

وبمناسبة الإعلان عن توسيع الشراكة، قال مارتن ميغويا، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـGlobal "إننا متحمسون للغاية لتعزيز مستوى التعاون مع FIFA، وبدء العمل سوياً على هذه المرحلة الجديدة من الابتكار في مجال كرة القدم، إذ بمقدور التكنولوجيا أن توسِّع القوة الكامنة في الرياضة، وتنسج علاقات أمتن، وتجارب أكثر ثراء، وتناسِب التطلعات المختلفة للجماهير حول العالَم."

من جهته، قال ماتياس غرافستروم الأمين العام لـFIFA "يعكس هذا الاتفاق الجديد بين FIFA وGlobant رؤية المنظمة لوضع تصوُّر جديد عن كيفية التفاعل مع كرة القدم في الحقبة الرقمية، مع المحافظة على الشغف وروح الجمهور والنطاق العالمي للعبة. نتطلّع لاستمرار التعاون مع Globant، وتوفير خدمات رقمية ترفع مستوى تفاعل ومتعة الجماهير مع بطولاتنا."