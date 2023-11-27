FIFA وشركة Fanatics يوقعان صفقة واسعة النطاق تشمل اتفاقاً تاريخياً حصرياً لبيع مقتنيات تشمل ملصقات وبطاقات قابلة للتبادل وألعاباً خاصة بها

تشمل الشراكة بطولات FIFA وفعالياته بدءاً من عام 2031

يغطّي الاتفاق المقتنيات بشكليها الرقمي والمادي، ويشمل للمرة الأولى برنامج رقع قمصان اللاعبين في عالم كرة القدم الدولية

في اتفاق بارز يوسّع نطاق علاقتهما التجارية الواسعة والناجحة أصلاً، وقّع FIFA وشركة Fanatics اتفاق ترخيص حصري وطويل الأمد في مجال المقتنيات يشمل البطاقات القابلة للتداول والملصقات وألعاب البطاقات القابلة للتداول، على أن يبدأ سريانه الكامل في عام 2031، ويغطي المقتنيات المادية والرقمية معاً.

ومن أبرز الابتكارات المنتظرة التي ستصل إلى الجماهير في إطار هذه الشراكة الجديدة برنامج رقع قمصان اللاعبين، بما في ذلك رقع الظهور الأول، والتي ستُدرج ضمن بطاقات كرة القدم القابلة للتداول اعتباراً من عام 2031. وستُصمَّم جميع المنتجات وتُطوَّر من خلال Fanatics Collectibles، فيما سيجري إنتاجها تحت علامة Topps.

وبموجب هذه الصفقة، ستنقل شركة Fanatics سحر اللعبة إلى الشباب في مختلف أنحاء العالم، كما ستدعم كرة القدم للشباب على المستوى العالمي من خلال توزيع مقتنيات تتجاوز قيمتها 150 مليون دولار مجاناً على امتداد فترة الشراكة.

وبمناسبة هذا الإعلان، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "نرى في مختلف أرجاء المشهد الرياضي أن شركة Fanatics تقود قدراً هائلاً من الابتكار في مجال المقتنيات، بما يمنح الجماهير وسيلة جديدة وهادفة للتفاعل مع فرقهم المفضلة ولاعبيهم المفضلين. ومن وجهة نظر FIFA، يمكننا تعميم هذا التفاعل الجماهيري على مستوى العالم بفضل محفظتنا العالمية من البطولات. كما يشكّل ذلك مصدراً مهماً إضافياً للإيرادات التجارية نعيد توجيهه، كما نفعل دائماً، إلى اللعبة، إلى كرة القدم".

من جهته، قال مايكل روبن مؤسِّس شركة Fanatics ومديرها التنفيذي: "هذا يوم تاريخي بحقّ في مسيرة شركتنا. تُمثِّل كرة القدم العالمية أكبر فرصة للنمو في عالم الرياضة، وعند الجمع بين القوة التي يتمتّع بها FIFA وروح الابتكار وريادة الأعمال لشركة Fanatics، سنكون على أتم الجاهزية للارتقاء بتجربة سرد الحكايات والمقتنيات المتعلقة باللعبة، وبشكل غير مسبوق".

من جانبه، قال مايك ماهان المدير التنفيذي لشركة Fanatics Collectibles: "إننا متحمّسون للغاية للشراكة مع FIFA وإتاحة منتجات مبتكَرة ستُقرِّب الجماهير والمُقتَنِيْن من لاعبيهم المفضّلين في أهم المسابقات. وبفضل منتجاتنا الرائدة، نتطلّع للمساعَدة في تطوير هواية (جمع المقتنيات الكروية) واللعبة العالمية عموماً".

سيستضيف مهرجان Fanatics Fest للمرة الأولى المؤتمرات الصحفية الرسمية التي تسبق المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA. سيستضيف مهرجان Fanatics Fest أيضاً المؤتمرات الصحفية الرسمية لنهائي كأس العالم FIFA يوم الجمعة 17 يوليو/تموز 2026، أي قبل المباراة النهائية بيومين، وذلك بحضور المدربين واللاعبين، إلى جانب فقرات إعلامية لكل منتخب يتخللها ظهور على المسرح.

كما سيشهد المهرجان يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026 حفلاً ضخماً لمتابعة بث مباشر للمباراة النهائية على شاشات كبيرة في مركز جافيتس في نيويورك لعشرات الآلاف من المشجعين الذين يُتوقّع حضورهم ذلك اليوم.

نبذة عن الابتكار والتكنولوجيا لدى شركة Fanatics Collectibles

منذ انضمام Topps إلى Fanatics في عام 2022، كانت هذه الشركة ولا تزال في طليعة الابتكار في المنتجات وتعزيز كل جانب من جوانب تجربة المقتنين. وقد كانت الشركة سبّاقة إلى إطلاق برنامج Rookie Debut Patch الشهير (في MLB وNBA وNFL وWWE وF1 وMLS) وغيرها من برامج رقع MVP، بما في ذلك MLB Gold Logoman وNFL Honors Gold Shield. كما قدمت Topps أيضاً قطعاً جديدة من التذكارات والمقتنيات المستخدمة في المباريات. نبذة عن شراكات FIFA وFanatics بعيداً عن عالَم المقتنيات

تُوسِّع الصفقة بين FIFA وFanatics الشراكة التجارية الناجحة القائمة بينهما، إذ تلعب Fanatics دور المشغِّل الرسمي لمتاجر التجزئة والمنتَجات في مواقع بطولة كأس العالم FIFA 2026، ويشمل ذلك المتاجر المنتشرة في الملاعب ومهرجان المشجعين FIFA Fan Festival. وسبق لطرفي الصفقة أن أعلنا الشهر الماضي أن FIFA سيكون حاضراً في مهرجان Fanatics Fest في مدينة نيويورك بين 16 و19 يوليو/تموز، ويشمل ذلك أنشطة خاصة به وإبرازاً لعلامته التجارية.

