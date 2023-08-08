مهرجان FIFA Fan Festival™ يستقبل أكثر من 500.000 مشجّع في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

تخطّي عتبة النصف مليون مشجّع بعد 19 يوماً من كرة القدم والموسيقى والأنشطة الترفيهية

الدخول مجاني إلى مهرجان المشجعين FIFA في المدن المستضيفة الموزعة على أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا

بطاقتان لحضور المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA من نصيب آشلي غيل

حقّق مهرجان FIFA Fan Festival™ الأول من نوعه في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ نجاحاً مدوياً، إذ شهدت ليلة الإثنين تخطي عتبة الـ500.000 مشجّع في المدن المستضيفة.

وقد بدت أمارات الصدمة واضحة على آشلي غيل من سيدني/كاديغال بعد دعوتها إلى المسرح في مهرجان FIFA Fan Festival™ في مسقط رأسها، كونها الزائرة رقم 500.000 في جميع المدن المستضيفة، وقد قدّمت لها مسؤولة عمليات التسويق والترويج للفعاليات في FIFA، السيدة غردين ليندوت، بطاقتين لحضور المباراة النهائية منبطولة كأس العالم للسيدات FIFA.

وقالت غيل التي أتت برفقة صديقتها سارة غاي من فرنسا لدعم مهرجان FIFA Fan Festival™: "لا أصدّق ما يحصل، نحن مسرورتان للغاية لكوني الزائرة رقم 500.000".

وأضافت غيل التي لم تخفِ فرحتها لمشاهدة المنتخبات المستضعفة تشق طريقها إلى مرحلة خروج المغلوب: "كنانسعى جاهدتين للحصول على بعض التذاكر لحضور المباريات المتبقية، لذلك فرحتنا لا توصف بعد فوزنا بهذه الجائزة".

مهرجان FIFA Fan Festival™ من الثوابت في بطولة كأس العالم FIFA منذ نسخة 2006، ولكنّ هذه السنة في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا شهدت للمرة الأولى إقامة هذه التجربة الجماهيرية الفريدة من نوعها في جميع المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA.

فمنذ نشأته، نجح مهرجان FIFA Fan Festival™ باستقطاب أكثر من 40 مليون زائر في القارات الخمسة، ولم تفقد شعبيته بريقها في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، خاصة بعد تحطيم الرقم القياسي واستقبال 50.000 زائر في 27 يوليو/تموز لحضور المباراة التي جمعت بين منتخبي أستراليا وكندا.

الدخول مجاني إلى مهرجان FIFA Fan Festival™، حيث تُعرض المباريات مباشرة على شاشات عملاقة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج الموسيقية والتسلية وفعاليات ثقافية محلية وبرامج طهي من تقدمة طهاة مخضرمين، كذلك تتوفر أنشطة ترفيهية مناسبة لجميع الأعمار.

وتضمّن البرنامج بعض المشاهير من الوسط الموسيقي الأسترالي والنيوزيلندي مثل لايديهوك، وجيسيكا موبوي، وكيمبرا، وسان سيسكو، وغيرهم من النجوم، كما تخلل العرض الكثير من المواهب المحلية الصاعدة.

وأضافت غيل القادمة من سيدني أنّ مهرجان FIFA Fan Festival™ مخصص "للأوقات الطيبة، وللأصدقاء وكرة القدم".

لا يُخفى أنّ عدد المشجعين في المهرجان يصل إلى ذروته أثناء المباريات، ولكنّ البرامج الفنية والترفيهية والأنشطة العائلية نجحت بالحفاظ على تدفق الزائرين طوال اليوم.

“وتقول غردين ليندوت: "إذا اعتبرنا أنّ الملاعب هي القلب النابض لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023، فلا شكّ أنّ مهرجان FIFA Fan Festival™ هو حياة البطولة وروحها".

"يمكنك المجيء مع عائلتك، وأصدقائك، فالأنشطة متوفرة لجميع الأعمار، والدخول مجاني".

ما زالت الحماسة بأوجّها في مهرجان FIFA Fan Festival™ مع تبقّي 10 مباريات قبل المباراة النهائية التي ستُقام على ملعب أستراليا في 20 أغسطس/آب، وستواصل 7 مدن مستضيفة بتقديم تجارب فريدة من نوعها لحضور المباريات بالإضافة إلى عروض رائعة يقدمها ألمع النجوم مثل مونتانيه، وجيسي بي، وكايلي بال، وهولي سميث.