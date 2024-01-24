تمديد الشراكة بين FIFA وVisa لتشمل كأس العالم 2026 FIFA™

يستفيد مستخدمو بطاقات Visa من عروض وتجارب ومزايا حصرية في بطولات FIFA

تتطلع Visa وFIFA إلى تحديث عملية الدفع الرقمي في كأس العالم FIFA 2026™

لعبت Visa دوراً محورياً في تحسين جودة عملية الدفع في أكثر من 40 فعالية نظّمها FIFA منذ عام 2007

يسرّ FIFA الإعلان عن تمديد شراكته الرسمية التي تربطه مع مؤسسة Visaالعالمية والرائدة في مجال الدفع الرقمي (المدرَجة في بورصة نيويورك تحت رمز: V).

وبفضل هذه الاتفاقية الجديدة، التي تستمر حتى عام 2026، سيحافظ الاتحاد الدولي لكرة القدم وشركة Visa على تعاونهما لتحقيق تطور أكبر في لعبة كرة القدم ودعم اللاعبين والجماهير والعملاء من خلال برنامج حافل يُركز على فئة الشباب وكرة القدم الشاطئية وبطولات FIFAe، وستكون ذروته نسخة بطولة كأس العالم FIFA™ الأكبر في التاريخ والتي تُنظَّم عام 2026.

وبمناسبة تمديد هذه الشراكة، قال جاني إنفانتينو، رئيس FIFA: "يسعد FIFA الشراكة مع Visa، ويسرّنا تركيز شراكتنا المتينة على ما ينتظرنا من مستقبل مبهر. التزام Visa الذي لا يتزعزع في تعزيز تجربة الجماهير، والمترافق مع مقاربتها المبتكَرة لاستخدام تكنولوجيا الدفع، منسجمٌ مع رؤية FIFA بجعل كرة القدم لعبة عالمية بحق ومتاحة للجميع. نتطلّع لخلق أجواء استثنائية للجماهير في أرجاء المعمورة".

وستظّل Visa الشريك الرسمي لتكنولوجيا الدفع لكافة فعاليات وأنشطة FIFA، بحيث توفِّر تجربة تجارية سلسة وآمنة لجماهير FIFA الشغوفين باللعبة في مواقع الفعاليات. وبموجب هذه الشراكة، سيحصل مستخدمو بطاقات الدفع من Visa على فرص حصرية للتعرُّف على ما وراء الكواليس في بطولات FIFA، والاستفادة من فترات شراء خاصة تسبق فترات الشراء المفتوحة أمام العامة، بالإضافة إلى عروض مبتكَرة أخرى، تشمل متاجر FIFA الفعلية والمتجر الإلكتروني FIFAstore.com.

من جهته، قال أوليفر جينكين، مدير مجموعة Visa في الأسواق العالمية: "تحالُفنا مع FIFA عاد علينا بمزايا هائلة لعلامتنا التجارية وعملائنا ومستخدمي بطاقاتنا. إننا سعداء للمضي قُدماً في شراكتنا طويلة المدى هذه، وتوفير تجربة دفع سلسة في إطار أهم أحداث العالم الرياضية".

“وبناء على الإضاءات الواردة في الدراسة التي أجرتها شركة Visa تحت عنوان "الجماهير الرقميون: كيف يمكن للاتصال عبر الإنترنت أن يقود مستقبل الجماهير"، سيعمل FIFA وVisa سوياً لتحديد الخطوات التي يمكن إدخال تحسينات عليها في تجربة الجماهير في النسخة الأكبر من الحدث الكروي الأهم في العالم، وكذلك بطولات FIFA الأخرى.

أما رومي جاي، مدير الأعمال بـ FIFA، فقد صرّح قائلاً: "كانت Visa منذ عام 2007 عنصراً جوهرياً في الارتقاء بتجربة الدفع في أكثر من 40 فعالية وبطولة نظمها FIFA، وهو ما يشمل كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، ونسخة العام الماضي من كأس العالم للسيدات FIFA في أستراليا نيوزيلندا والتي كسرت الأرقام القياسية. وبينما قطعت تجربة الجماهير خطوات هائلة على مدى 16 عاماً من الشراكة، يتطلّع كل من FIFA وVisa [لتوفير] تجربة تجارية رقمية عصرية سلسة تناسب العملاء في كأس العالم FIFA 2026".