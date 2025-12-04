تعاون بين FIFA وشركة Boggi Milano لتزويد الأزياء الرسمية لبطولتي كأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

تُوفّر الدار الإيطالية الشهيرة الأزياء الرسمية لبطولتي كأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

ستُطلق علامة Boggi Milano مجموعة حصرية مرخَّصة لأبرز بطولتين ينظّمهما FIFA على صعيد منافسات المنتخبات

سيرتدي رئيس FIFA جياني إنفانتينو الزي الرسمي الجديد خلال مراسم القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA

يسرّ FIFA الإعلان عن شراكة فاخرة مع Boggi Milano تمتد لأربع سنوات تصبح بموجبها الشركة الإيطالية المزوِّد الرسمي للأزياء الرسمية، وشريكاً مرخَّصاً له لبطولتي كأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™.

وسيكشف رئيس FIFA النقاب عن هذه الشراكة الجديدة خلال حفل القرعة النهائية المنتظر لكأس العالم 2026 FIFA، الذي ستستضيفه العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول وينطلق منتصف اليوم بالتوقيت المحلي، ويشهد تحديد مسار المنتخبات الـ48 سعياً للتربع على العرش الكروي بنهاية البطولة التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026.

وتشمل الاتفاقية بين FIFA وشركة Boggi Milano تزويد الملابس الرسمية لكافة العاملين والعاملات لدى FIFA، وأعضاء مجلس FIFA، بالإضافة إلى كافة المستلزمات المتعلقة بالملابس، عبر تصاميم عملية تجمع بين الأناقة والراحة.

وفي هذا الصدد، قال ماتياس غرافستروم أمين عام FIFA "يُسعدنا الإعلان عن هذا التعاون مع دار Boggi Milano المعروفة عالمياً، والتي تجعلها شهرتها ومهاراتها في التصنيع علامة مثالية لتزويد العاملين والعاملات بأفضل الملابس لأكبر وأفضل الفعاليات الرياضية في العالم. ويتشارك FIFA وBoggi Milano بقيم التميّز والابتكار والانتشار العالمي. ونتطلّع سوياً للارتقاء بحضور الفِرق على الساحة العالمية، وتوفير قيمة إضافية للجماهير والشركاء والأطراف المعنية حول العالم."

يُعتبر هذا التعاون بمثابة خطوة نوعية في خطط التوسّع العالمي لهذه العلامة التجارية التي تُمثّل فخر صناعة الملابس الإيطالية في متاجر منتشرة أكثر من 60 دولة، ويشمل إطلاق مجموعة حصرية مرخَّصة مكرّسة لبطولتي كأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™، والتي ستكون متوافرة في أبرز وجهات التسوّق العالمية وكذلك في متاجر Boggi Milano وعبر الإنترنت. تستلهم مجموعة المنتجات الحصرية هذه من الرياضة والتميّز، وتوفّر للجماهير فرصة الاستمتاع بروح البطولتين من خلال ملابس تجمع بين التصميم الأنيق والجودة الفاخرة.

من جهته، قال كلاوديو زاكاردي، المدير التنفيذي لشركة Boggi Milano "يُشرّفنا التعاون مع FIFA على مشروع يوحِّد عالمي الرياضة والأناقة. من شأن توفير الملابس للكادر العامل في FIFA وإطلاق مجموعة حصرية أن يسمح لنا بإظهار رؤيتنا لتصاميم معاصِرة وشاملة ودولية، متوافرة لجمهورنا حول العالم للمرة الأولى."