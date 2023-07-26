توسعٍ تاريخي لـ +FIFA على شبكات التلفزيون المتصلة وقنوات FAST

أصبحت منصة +FIFA متاحة لعدد أكبر من المشجعين في جميع أنحاء العالم

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، ممّا سيوفر محتوى مثيراً حول هذه البطولة الاستثنائية

يُعتبر هذا التوسع التاريخي دليلاً على التزام FIFA بالإبداع واستخدامه للمنصات الرقمية بهدف توسيع شعبية اللعبة على المستوى العالمي

أعلن FIFA عن توسيعه لمنصة FIFA+ لتصبح متاحة ابتداءً من الآن على خمسة تطبيقات تلفزيونية متصلة جديدة هي: Samsung TV وLG وVIDAA وAmazon Fire وAndroid TV، إضافة لخمسة قنوات جديدة على شبكة قنوات FAST هي: Samsung TV Plus وLG وقنوات VIDAA وقناة The Roku وقناة Rakuten TV. بحيث يُتيح هذا التطوير التاريخي فرصة الاستمتاع بالمحتوى المشوق الذي يقدمه +FIFA للمزيد من مشجعي كرة القدم حول العالم.

تتميز المنصة بمجموعة واسعة من البرامج والبث المباشر والأرشيف الشامل، إذ تُعتبر +FIFA مركزاً عالمياً للعبة، وستصبح الآن على شاشات الملايين من المشجعين حول العالم، خاصة هؤلاء المهتمين ببطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ الجارية هذه الأيام. كما توفّر محتوىً مميزاً عن البطولة كمقابلات مع اللاعبات ومنتخباتهن، وملخصات المباريات، إضافة لإعادات كاملة للمباريات في بعض البلدان المختارة بعد 24 ساعة من نهايتها، كما تعرض بثاً مباشراً لها في عدة دول كالبرازيل واليابان وهولندا.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة القسم الاستراتيجي والرقمي و+FIFA بـ FIFA السيدة شارلوت بير: "نحن متحمسون جداً لإيصال منصة +FIFA لعدد أكبر من المشجعين عبر تطبيقات التلفزيون المتصلة وشبكات قنوات FAST، لأن هذا يوسع نطاق خدمتنا ويُتيح كرة القدم لجمهور أوسع. فهدفنا هو ربط المشجعين من كل ركن من أركان العالم وتزويدهم بإمكانية الوصول غير المسبوقة إلى الرياضة التي يحبونها، لذا يُعدّ هذا التوسع خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الرؤية وإتاحة لعبتنا للجميع، فكل ابتكار نقوم به يهدف لتطوير اللعبة، لذا نحن مدينون بالشكر لجميع شبكات CTV وFAST على دعمها لنا بهذا التعاون، وسيستمر FIFA في التزامه باستخدام المنصات الرقمية ليخلق تجربة كرة قدم شاملة وممتعة للجميع".

يأتي هذا الإعلان بعد عام مذهل لـ+FIFA، شهدت فيه نمواً ومشاركة غير مسبوقة، إذ رحّبت المنصة بـ 211 مليون مستخدم خلال بطولة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وأكثر من ذلك - بينما يمكن لأكثر من 50 دولة، بما في ذلك البرازيل واليابان وهولندا الاستمتاع بالتغطية المباشرة للمباريات.