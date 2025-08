توسعٍ تاريخي لـ +FIFA على شبكات التلفزيون المتصلة وقنوات FAST

أعلن FIFA عن توسيعه لمنصة FIFA+ لتصبح متاحة ابتداءً من الآن على خمسة تطبيقات تلفزيونية متصلة جديدة هي: Samsung TV و LG و VIDAA و Amazon Fire و Android TV ، إضافة لخمسة قنوات جديدة على شبكة قنوات FAST هي: Samsung TV Plus و LG و قنوات VIDAA و قناة The Roku و قناة Rakuten TV . بحيث يُتيح هذا التطوير التاريخي فرصة الاستمتاع بالمحتوى المشوق الذي يقدمه +FIFA للمزيد من مشجعي كرة القدم حول العالم.

كما تم إصدار الأرشيف الكامل لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في وقت سابق هذا الشهر، إضافة لفيلم وثائقي مبتكر عن كرة القدم النسائية أُطلق عليه اسم All Roads Lead Down Under (كل الطرق تؤدي إلى أرض الجنوب) وهو أحد أعمال +FIFA الأصلية الأكثر طموحاً.