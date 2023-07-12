FIFA وTikTok في تعاون هو الأول من نوعه لتقديم محتوى مخصص لجماهير بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

يهدف حساب بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ على TikTok إلى تقريب المشجعين أكثر إلى قلب الحدث، إذ يمكن للمتابعين مشاهدة المحتوى الأكثر إثارة من FIFA بالإضافة إلى مقاطع من جهات البث الرسمية والمنتخبات المشاركة واللاعبات.

يستحيل نفي شعبية FIFA على منصة TikTok، حيث نالت الوسوم FIFAWorldCup#، وFIFAWomensWorldCup#، وFIFAWWC# حتى الآن أكثر من 38.2 مليار مشاهدة.

يمثّل هذا الحدث التعاون الأول من نوعه بين FIFA وTikTok، وهي المرة الأولى التي ينسّق فيها FIFA مع منصة ترفيهية لإنتاج محتوى خاصة ببطولة كأس العالم للسيدات.

أصبح لعشاق كرة القدم سبب إضافي للتوجه إلى منصة TikTok - فقد وحّد FIFA صفوفه برفقة المنصة الترفيهية الأسرع نمواً، لتقديم محتوى مخصص من أستراليا وأوتياروا في نيوزيلندا، تزامناً مع تاريخ انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ في 20 تموز/يوليو.

سيعمل FIFA برفقة TikTok أثناء البطولة، لتقريب المشجعين إلى قلب الحدث من خلال نشر محتوى شيّق على المنصة، مثل بعض اللقطات من خلف الكواليس، ووصول المنتخبات، وبعض المحتوى للترويج للمباريات قبل انطلاقها، وتقديم معلومات عن الأماكن حيث يمكن متابعتها، بالإضافة إلى ملخصات المباريات مع ردود فعل اللاعبات والمدربين والمدربات والمزيد من المحتوى المشوّق. وسيتمكن المشجعون من الولوج إلى الحساب المخصص لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA عبر منصة TikTok التي ستعرض أحدث المحتوى من FIFA، ومقاطع من جهات البث الرسمية، والمنتخبات، واللاعبات، كما يمكنهم العثور على رابط يأخذهم إلى موقع FIFA.com لمعاينة جدول المباريات ونتائجها.

سيعمل FIFA مع TikTok لجلب صانعي المحتوى من كلّ أنحاء العالم إلى أستراليا وأوتياروا في نيوزيلندا، طوال شهر البطولة. وبهذه الطريقة، سيتمكن FIFA وTikTok من مساعدة أعضاء المجتمع الرياضي في العالم على رؤية لقطات من خلف كواليس بطولة كأسالعالمللسيدات FIFA™ عبر صانعي المحتوى المفضلين لديهم.

وفضلاً عن نيل الوسوم FIFAWorldCup#، وFIFAWomensWorldCup#، وFIFAWWC# حتى الآن أكثر من 38.2 مليار مشاهدة، سيتيح هذا التعاون الفرصة أمام المزيد من المعجبين للتفاعل والانضمام إلى الـ1.1 مليون متابع لحساب FIFAWomensWorldCup@ الذين بدؤوا بالتعبير عن شغفهم لكرة القدم النسائية.

FIFA وTikTok في تعاون لتقديم محتوى مخصص لجماهير بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ 00:26

وصرّحت السيدة فاطمة سامورا، الأمينة العامة لـFIFA قائلةً: "نشعر بالسعادة الغامرة لأن TikTok اختار FIFA لتقديم محتوى من الفيديوهات المخصصة والمبدعة والمسلية، أثناء بطولة كأس العالم للسيدات FIFA التي تعد بأن تكون نسخة غير مسبوقة. وتعمل فرقنا جاهدة لاستخدام أفضل النماذج المرئية والمسموعة للترويج لكرة القدم النسائية والوصول إلى الجماهير الشابة والمتنوعة الذي تتحرّق لمشاهدة هذا المحتوى والتفاعل مع كرة القدم. وهذا الاتفاق يؤكد أننا نمثل علامة تجارية محبوبة بين الأجيال الشابة وهو دليل على مسارنا المتواصل في اقتراح طرق جديدة للتفاعل".