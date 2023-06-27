بنك مونتريال داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ في أمريكا الشمالية

ينضم بنك مونتريال (BMO) إلى أسرة الداعمين الرسميين لكأس العالم للسيدات FIFA™ التي ستقام منتصف هذا العام

بموجب هذا الاتفاق، سيصبح بنك مونتريال أيضاً المصرف الرسمي لنسختي 2023 من بطولة الكأس الذهبية ودوري الأمم اللتين سينظمهما اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم

يأتي الاتفاق المبرم بين بنك مونتريال وFIFA ليعزز التزام الطرفين بدعم كرة القدم، بعد حزمة الاستثمارات الأخيرة التي خُصصت للنهوض باللعبة في أمريكا الشمالية

أعلن FIFA وبنك مونتريال اليوم عن تعيين هذه المؤسسة المصرفية داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ في منطقة أمريكا الشمالية. وتُجسد هذه الشراكة التزام بنك مونتريال بالمساواة في الرياضة، وكسر الحواجز التي تعيق الإدماج، والمساعدة على تطوير اللعبة، من خلال انخراطه مع جماهير كرة القدم في جميع أنحاء منطقة أمريكا الشمالية طوال فترة إقامة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ المقرَّرة في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا خلال الفترة الممتدة من 20 يوليو/تموز إلى 20 أغسطس/آب.

وفي هذا الصدد، قال رومي جاي، مدير الأعمال بـ FIFA: "يسعدنا أن نرحب ببنك مونتريال ضمن أسرة داعمي بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، حيث يتماشى التزامه تجاه الرياضة النسائية تماماً مع رؤية FIFA المتمثلة في تمكين الرياضيات من ناحية، وجعل هذه البطولة أعظم حدث رياضي نسائي في التاريخ، من ناحية ثانية".

من جهتها، أكدت كاثرين روش، مديرة التسويق في بنك مونتريال: "إن بنك مونتريال هو بنك كرة القدم، وما هذه الشراكة التاريخية إلا انعكاس لالتزامنا بتطوير اللعبة في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية".

وأضافت: "باعتبارها واحداً من أكبر الأحداث الرياضية في العالم، فإن بطولة كأس العالم هي المنصة المثالية التي من شأنها مساعدتنا في تحقيق تكافؤ الفرص في الرياضة وإلهام جيل جديد من اللاعبات والقادة والمدربات لإخراج كل ما في جعبتهن من طاقات وإمكانات، داخل الملعب وخارجه. فمن خلال هذه الشراكة، نحن ماضون قدماً في تحقيق هدفنا المتمثل في العمل بكل جرأة وثقة في النفس من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة في العمل والحياة على حد سواء".

بالإضافة إلى دعم بطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™، سيكون بنك مونتريال أيضاً البنك الرسمي لنهائيات 2023 من بطولة دوري الأمم التي ينظمهما اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، وكذلك نسخة 2023 من بطولة الكأس الذهبية، التي تُعتبر أبرز مسابقة تقام تحت مظلة هذا الاتحاد القاري ضمن فئة المنتخبات الأولى للرجال، علماً أن هذا الاتفاق المبرم بين بنك مونتريال واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم يندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين FIFA وهذا الاتحاد القاري، والتي يتعاون بموجبها الطرفان من أجل تسويق أبرز أحداث كرة القدم الدولية في المنطقة خلال المرحلة التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA 2026™.

يُذكر أن بطولة الكأس الذهبية 2023 قد انطلقت هذا الشهر بإجراء مجموعة من المباريات في مدن تُعد ضمن أسواق بنك مونتريال الرئيسية، ومن بينها تورنتو (ملعب BMO Field) ولوس أنجلوس وشيكاغو وسان فرانسيسكو وفينيكس ودالاس، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 16 يوليو/تموز في لوس أنجليس، التي ستقف شاهدة على تتويج بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي على صعيد الرجال.

وفي هذا الصدد، قالت هايدي بيليرانو، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية باتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب ببنك مونتريال باعتباره شريكاً رسمياً لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم في المسابقات التي ننظمها على صعيد منتخبات الرجال، بما في ذلك نهائيات دوري الأمم التي أقيمت في الآونة الأخيرة ونسخة 2023 من بطولة الكأس الذهبية الجارية منافساتها حالياً.

وإذ يزخر بنك مونتريال بسجل حافل من الاستثمارات في رياضتنا، فإننا نعتقد أن ما توفره بطولاتنا من منصة إقليمية ودولية هامة سيجعل هذه الشراكة تنطوي على نفع متبادل حقاً". وأضافت: "كما لا يسعني إلا أن أشكر FIFA على تعاونه في عملنا من أجل تحقيق هذه الشراكة مع بنك مونتريال، إذ يشكل ذلك مثالاً إيجابياً للغاية على كيفية عملنا معاً في سبيل تسويق أفضل ما تزخر به كرة قدم في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي خلال الفترة التي تسبق النسخة المقبلة الرائعة من بطولة كأس العالم FIFA™ المقرر إقامتها عام 2026".