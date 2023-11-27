الإعلان عن Betano كداعم لكأس العالم 2026 FIFA™ في كلّ من أوروبا وأمريكا الجنوبية

بعد الدعم الذي نالته في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وكأس العالم للأندية 2025 FIFA™، تعود منصة Betano إلى الساحة العالمية كداعم لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™

تقدّم منصة Betano للمشجعين فرصة فريدة وحصرية لاختبار أعظم فعاليات FIFA، والتفاعل بمسؤولية مع المباريات

ينطلق العرس الكروي بعد أقل من شهر في مكسيكو سيتي

أُعلن أنّ الداعم الرسمي لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ في كلّ من أوروبا وأمريكا الجنوبية ستكون منصة Betano، وذلك بفضل الشراكة الجديدة التي وقّعها FIFA مع العلامة التجارية الرائدة لـKaizen Gaming. علماً أنّ أحداث العرس الكروي، الذي سيكون الأضخم في التاريخ بحيث يضمّ للمرة الأولى 48 منتخباً تتنافس على المجد العالمي، ستجري في كلّ من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية من 11 يونيو/حزيران ولغاية 19 يوليو/تمّوز.

يُذكر أنّ هذا التعاون هو الثالث بين FIFA وBetano، فمنذ أربع سنوات، أصبحت Betano مشغّل المراهنات الرياضية الأول الذي يوقّع على شراكة مع FIFA ليصبح وقتها الداعم الإقليمي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في أوروبا، كما كانت Betano مؤخراً الشريك الرسمي لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™.

وفي هذا الصدد، قال رومي جاي، مدير الأعمال التجارية في FIFA "يسعدنا أن نرحب بمنصة Betano ضمن أسرة داعمي كأس العالم FIFA 2026™."

وأضاف "منذ المرة الأولى التي تعاونّا معاً، أظهرت Betano التزاماً حقيقياً بالنزاهة الرياضية، وساهمت في تقريب المشجعين من أجواء المباريات والعثور على طرق وأساليب جديدة لتسليتهم وزيادة تفاعلهم. كما يسرّنا أن نكون في صفّ واحد مع أحد عمالقة تكنولوجيا الألعاب، التي نتشارك معها هذه الأهداف، ونتطلّع قدماً إلى توحيد العالم من خلال كرة القدم مجدداً في أمريكا الشمالية والعالم."

أمّا جورج داسكالاكيس، أحد مؤسسي Kaizen Gaming والمدير التنفيذي لها فقال "توقيع هذه الشراكة مع FIFA للمرة الثالثة هو إنجاز كبير للجميع في Kaizen Gaming، يعكس تطورّنا على المستوى العالمي."

وأضاف "كأس العالم 2026 FIFA هي المكان الأمثل حيث يتقاطع مجالي الرياضة والترفيه ويصلان إلى المليارات حول العالم، وبالنسبة إلينا، إنّها الساحة المثالية لتعزيز صورة Betano كعلامة تجارية موثوقة حول العالم تُعنى بالمراهنات المسؤولة على الإنترنت، ونحن نسعى بذلك إلى التركيز على تقديم تجربة مثيرة ومبتكرة وآمنة لجميع المشجعين طوال فترة البطولة."