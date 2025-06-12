Airbnb وFIFA يعلنان عن شراكة تاريخية تشمل ثلاث بطولات كبرى

ستكون منصة Airbnb شريكاً رسمياً لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وداعماً رسمياً لبطولتي كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™

من المتوقع أن يستخدم أكثر من 380 ألف ضيف منصة Airbnb لحجز أماكن الإقامة خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™، ومن المرجح أن يترك ذلك أثراً على اقتصادات المدن المضيفة بما يناهز 3.6 مليارات دولار أمريكي

عروض Airbnb Experiences متاحة للحجز بدءاً من اليوم، وهي عبارة عن تجارب تشمل حصة تدريب خاصة تحت إشراف حارس المرمى الأمريكي الأسطوري تيم هاورد

أعلنت Airbnb وFIFA عن شراكة تاريخية تشمل ثلاث بطولات كبرى، وتنطوي على تجارب سفر ستظل محفورة للأبد في أذهان الجماهير، فضلاً عن إتاحة فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية وتقديم دعم قيِّم للمدن المضيفة. فخلال فترة التعاون التي تمتد لثلاث سنوات، ستكون منصة Airbnb شريكاً رسمياً لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وداعماً رسمياً لبطولة كأس العالم FIFA 2026™بمنطقة أمريكا الشمالية وكذلك لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™ في الأمريكتين. وعلاوة على ذلك، ستتيح منصة Airbnb للمشجعين إمكانية الحجز الرسمي لأماكن الإقامة خلال بطولات FIFA الكبرى الثلاث.

وبهذه المناسبة، قال برايان تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb: "إن بطولة كأس العالم تجمع الناس من مختلف أنحاء العالم، ونحن كذلك. لذلك، تفخر Airbnb بالتعاون مع FIFA لتقديم تجارب فريدة وغير مسبوقة للمشجعين خلال هذه البطولات، مع استقبال مئات الآلاف من الضيوف خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™ وإحداث تأثير اقتصادي ملحوظ على المجتمعات المحلية".

“من جهته، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "يُسعدنا الترحيب بشركة Airbnb في FIFA، وإنه لمن دواعي سرورنا أن تضطلع بهذا الدور الرئيسي في النسخ المقبلة من البطولات الثلاث الكبرى.

فبينما يُرجَّح أن تكون بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 علامة فارقة للأجيال القادمة، باعتبارها مسابقة ستُعيد رسم معالم مشهد كرة قدم الأندية على الصعيد الدولي، ستكون بطولة كأس العالم FIFA 2026™ النسخة الأكبر في تاريخ المسابقة، حيث ستشهد تنافس 48 منتخباً وطنياً في ثلاث دول مختلفة. وبعدها بعام واحد، سنكون على موعد مع بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، التي ستحل بأمريكا الجنوبية للمرة الأولى على الإطلاق. ولذا فإن انضمام شركة رائدة في مجال السفر مثل Airbnb إلى ركبنا يُعتبر أمراً مميزاً للغاية، إذ سنواصل معاً رؤية كرة القدم تُوحِّد العالم".

تجارب سفر فريدة في سياق كروي مذهل

في إطار هذه الشراكة، ستقدم Airbnb للمشجعين طُرقاً جديدة للاحتفال بشغفهم باللعبة من خلال السفر والثقافة والتواصل. فبالإضافة إلى إتاحة إمكانية الاختيار من بين مجموعة من أماكن للإقامة بأسعار معقولة وجودة عالية، سيكون باستطاعة الضيوف اكتشاف عروض Airbnb Experiences التي تسلط الضوء على ما تزخر به المدن المضيفة من تقاليد محلية وكنوز خفية، حيث ستُتيح Airbnb للمشجعين فرصة الاستمتاع بذكريات خالدة لا تقتصر فقط على أجواء المباريات وأحداثها، إذ تتراوح العروض المقدمة بين الأنشطة الثقافية الغامرة وفرص الالتقاء بأساطير وخبراء كرة القدم، وذلك من خلال باقة Airbnb Originals.

وبالإضافة إلى آلاف التجارب المتاحة بالفعل على المنصة، يمكن للمشجعين بدءاً من اليوم الانضمام إلى حصة تدريب خاصة مع حارس المرمى الأمريكي الأسطوري تيم هاورد، أو مشاهدة مباراة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ من المدرجات بجانب أسطورة المنتخب الوطني الأميركي كوبي جونز، أو حضور كواليس جلسة تحليلية معمقة قبل إحدى المباريات تحت إشراف أحد كبار الخبراء الذين تضمهم من مجموعة الدراسات الفنية FIFA.

ويمكن حجز هذه العروض بدءاً من اليوم، علماً أن هذه التجارب ستكون متاحة خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، التي ستنطلق السبت 14 يونيو/حزيران بملعب هارد روك في ميامي، على أن يتم إطلاق مزيد من التجارب مع اقتراب موعد كل من بطولتي كأس العالم FIFA 2026™ و كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™.

وفي هذا الصدد، قال تيم هاورد، أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مر تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، والذي يشرف حالياً على أحد الأنشطة الحصرية المندرجة في إطار عروض Airbnb Experience: "تتميز كرة القدم بقدرتها على التقريب بين الناس بطرق فريدة،

ويشكل هذا التعاون مع Airbnb وFIFA للإشراف على حصة تدريب خاصة تجربة مميزة للغاية. إنها فرصة لكي أشارك المشجعين شغفي باللعبة وأتواصل معهم بطريقة عملية وهادفة، إذ لن يكتفوا بمشاهدة [المباريات] من المدرجات، بل إنهم سيحظون بالفرصة لدخول أرضية الملعب وعيش تجربة حصة تدريبية في أجواء احترافية حقيقية واكتشاف خبايا اللعبة من منظور جديد تماماً".

تأثير اقتصادي ملموس على المجتمعات المحلية

تتزايد درجة الحماس والإثارة والترقب بشكل مُطَّرد في الطريق إلى بطولة كأس العالم FIFA 2026™، إذ من المتوقع أن تُسجَّل أرقام قياسية في أعداد المشجعين الذين سيتوافدون على الدول المضيفة الثلاث لمؤازرة منتخباتهم الوطنية. فبحسب دراسة أجرتها شركة ديلويت للخدمات المهنية بطلب من Airbnb، من المتوقع أن يحجز أكثر من 380 ألف زائر أماكن إقامتهم عبر منصة Airbnb خلال فترات سفرهم لحضور النسخة التاريخية المقررة في أمريكا الشمالية العام المقبل، علماً أن التقديرات تشير إلى أن الولايات المتحدة وحدها ستستضيف ما يزيد 150 ألف زائر من هذه الفئة.

كما تمثل الشراكة المبرمة بين Airbnb وFIFA بشأن بطولةكأس العالم FIFA 2026™ فرصة غير مسبوقة للمجتمعات المحلية، حيث يُقدِّر تقرير صادر عن الشركة أن تساهم عمليات حجز الإقامة خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™ عبر خدمة Airbnb بما قيمته 3.6 مليارات دولار أمريكي من اقتصادات المدن المضيفة.

ففي المدن الـ 16 المضيفة، يمكن لأصحاب أماكن الإقامة التي تأوي زوار Airbnb كسب ما يصل إلى 210 ملايين دولار أمريكي في الإجمال، ما يعكس مدى الفرص الاقتصادية الكبيرة التي تخلقها خدمات الضيافة خلال الأحداث الرياضية الكبرى.

كما ستساهم Airbnb في التنمية الاقتصادية المحلية على نطاق أوسع، وذلك من خلال إحداث ما يناهز 34 ألف وظيفة بدوام كامل على مدار عام 2026 بفضل إنفاق الزوار والموظفين ومختلف الأنشطة الوسيطة التي تنطوي عليها سلسلة التوريد. وعلاوة على ذلك، تُخلِّف عمليات حجز الإقامة عبر خدمة Airbnb تأثيراً اقتصادياً واسع النطاق من خلال توزيع إيرادات الإنفاق المرتبط بالسياحة بين مختلف الأنشطة التجارية المحلية، من مقاهٍ ومطاعم والشركات الصغيرة المنتشرة في الأحياء التي غالباً ما تفتقر إلى مقومات البنية التحتية السياحية التقليدية، علماً أن هذا النوع الأساسي من الاستثمار يُدرُّ فوائد مستدامة على المجتمعات المحلية تمتد إلى ما بعد فترة إقامة البطولات الثلاث المذكورة.

وفي هذا الصدد، قال سيباستيان لونغ، وهو مضيف يستخدم منصة Airbnb: "أقطن في هيوستن منذ سبع سنوات، وأنا فخور بدعم مدينتي من خلال استضافة الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور كأس العالم FIFA. فمن خلال إبراز مظاهر ثقافتنا المحلية وحسن ضيافتنا - مع إطلاع الزوار على ما يتميز به مطبخ هيوستن من أكلة التاكو التي تخلب الألباب والمشاوي المستوحاة من فن الطهي الآسيوي - يمكنني أن أساهم في أن يعود هذا الحدث الرياضي الفريد بفوائد اقتصادية ملموسة على أهالي مدينة هيوستن بمختلف شرائحها".

نبذة عن برنامج Airbnb للتأثير الإيجابي في المدن المضيفة

ستُطلق Airbnb برنامجاً لإحداث تأثير إيجابي في المدن المضيفة، سيتم من خلاله تخصيص 5 ملايين دولار أمريكي للاستثمار في مجالات مستهدفة ذات صلة ببطولةكأس العالم FIFA 2026™، وسيشمل ذلك التعاون مع كل مدينة من المدن المضيفة لتمويل مبادرات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين تجربة البطولة بالنسبة للمقيمين والزوار على حد سواء.

نبذة عن Airbnb