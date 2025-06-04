الخطوط الجوية القطرية شريكاً رسمياً لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في مجال النقل الجوي

يأتي هذا الإعلان الخاص بشركة الطيران الحائزة على عدة جوائز مرموقة بعد عدة إعلانات تجارية مؤخراً خاصة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ المقرر انطلاقها يوم السبت 14 يونيو/حزيران

تُرحِّب البطولة الجديدة، التي ستُعيد رسم معالم مشهد كرة قدم الأندية، بواحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم

يؤكد هذا الاتفاق التزام الخطوط الجوية القطرية بدعم أبرز الأحداث والفعاليات في تاريخ كرة القدم

يسر FIFA والخطوط الجوية القطرية الإعلان عن إبرام اتفاقية جديدة تصبح بموجبها شركة الطيران المتميزة الشريك الرسمي للنسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ في مجال النقل الجوي. وبذلك تنضم الشركة الحاصلة على عدة جوائز عالمية إلى مجموعة مختارة من أفضل العلامات التجارية خلال المسابقة الكبرى الجديدة، وستحظى بمكانة بارزة ضمن العلامة التجارية للبطولة وستُقدِّم للمشجعين تجارب حصرية أثناء المنافسة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نُعمِّق شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية بينما نتأهب لبدء هذا الفصل الجديد والمثير مع بطولة كأس العالم للأندية FIFA، التي تشكل لحظة تاريخية لكرة القدم العالمية بأتم معنى الكلمة. ذلك أن شغف هذه الشركة بالتميز وقدرتها على التواصل مع الناس حول العالم يجعلان منها الشريك المثالي لهذه البطولة الجديدة المذهلة، التي ستشهد مشاركة 32 من أفضل الأندية في العالم في حدث احتفالي غير مسبوق، إذ ستساهم كرة قدم الأندية في توحيد العالم بشكل فعلي وللمرة الأولى على الإطلاق، علماً أن الخطوط الجوية القطرية ستكون شريكاً رئيسياً في تحقيق كل ذلك".

من جهته، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يؤكد الاتفاق الجديد المبرم مع FIFA على ما نُقدِّره أكثر من أي شيء آخر، ألا وهو التعاون مع كل ما يمثل ذروة كرة القدم لتقريب المشجعين من قلب الحدث، ولذا فإن حضور الخطوط الجوية القطرية في هذه البطولة الرائدة يتجاوز كل الدلالات التجارية، إذ نتطلع إلى الارتقاء بتجربة المشجعين والتقريب بينهم من خلال شبكتنا العالمية التي تزخر بأكثر من 170 وجهة، 11 منها في الولايات المتحدة. وإننا فخورون بوجودنا هنا ولعب دورنا المتمثل في توحيد اللاعبين والحُكام والمسؤولين والمشجعين من خلال قوة كرة القدم والسفر عبر العالم".

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ ستشهد تنافس 32 من أفضل أندية العالم في 12 ملعباً بمختلف أرجاء الولايات المتحدة، حيث سيستضيف ملعب هارد روك بمدينة ميامي المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو/حزيران، عندما يواجه النادي الأهلي نظيره إنتر ميامي الذي يضم في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أن يُختتم الشهر المونديالي الحافل بالإثارة على إيقاع النهائي التاريخي المقرر في نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 13 يوليو/تموز.