إبراهيم با، عضو مجموعة الدراسات الفنية، يشيد بالنمو في كرة القدم للسيدات

مجموعة الدراسات الفنية التابعة لـFIFA تُراقب كل مباراة في باريس 2024

مجموعة أخرى مختلطة الجنس لدراسة جميع مسابقات الرجال والنساء في الألعاب الأولمبية

باريس 2024 تجربة رائعة لعضو مجموعة الدراسات الفنية الجديد واللاعب الدولي الفرنسي السابق إبراهيم با

أشاد إبراهيم با، عضو مجموعة الدراسات الفنية التابعة لـFIFA، بتطوّر كرة القدم للسيدات مع قرب اختتام مرحلة المجموعات في مسابقتي كرة القدم الأولمبية باريس 2024. وبعد كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™، حيث أشرفت جيما غرينغر على تحليل مباريات الرجال، تم الآن تحقيق إنجاز جديد خلال باريس 2024 مع مراقبة أعضاء مجموعة الدراسات الفنية الإناث لمباريات الرجال الكبار. تمتّع با، لاعب منتخب فرنسا السابق ونادي إي سي ميلان، بمسيرة متألّقة كلاعب، حيث فاز بالدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا مع الروسونيري، بالإضافة إلى فوزه بثنائية الدوري والكأس في السويد مع نادي ديورجاردنز في 2005. وقد أبدى اللاعب البالغ من العمر 51 عاماً، والذي يعمل الآن في الجانب التحليلي للعبة كعضو في مجموعة الدراسات الفنية التابعة لـFIFA، إعجابه بمستوى اللعب في مسابقة السيدات في باريس 2024. وقال با "أصبحت اللاعبات أكثر لياقة بدنية وقوة وسرعة ونرى المزيد من التبديلات الأكبر في اللعب والكرات الأطول، والتي تغيّر اللعبة. أصبحت التحولات أسرع، وأصبحت اللاعبات أكثر عدوانية وإبداعاً في المواجهات الفردية والفرق متنوعة تكتيكياً."

يحظى با والخبراء الفنيون الآخرون بالدعم من فريق من المحلّلين من فريق تحليل الأداء الكروي التابع لـFIFA والذين يسجلون ويقدمون تقارير جماعية عن التحليل التكتيكي والفني والبدني. وقال با الذي عمل سابقاً لسنوات عديد ككشّاف مواهب لنادي إي سي ميلان "إن الكشف عن المواهب عادة ما يكون شيئاً تراه من خلال عينيك، ومع البيانات، والقدرة على التحليل في نفس اللحظة أثناء المباراة والقدرة على إعادة بعض اللقطات - يُمكن أن تكون تكتيكات، ويُمكن أن تكون أخطاء، ويُمكن أن تكون الضغط على حامل الكرة." وأضاف "أعتقد أن تعريف تطوّر الرياضة مع التكنولوجيا، من المهم جداً أن يكون لديك، وأن تكون قادراً على مزجها بعينيك، وأن تكون قادراً على التحليل وأن يكون لديك أشخاص آخرون على الجانب الآخر مع أجهزة الكمبيوتر لمنحك المزيد من الخيارات، يُمكن أن يكون مفيداً."

تُثبت باريس 2024 أنها تجربة خاصة لبا الذي ولد في السنغال، لكنه مثّل فرنسا في ثماني مناسبات وعاش سابقًا في العاصمة الفرنسية. بدأ با مسيرته في لوهافر، كما أمضى عدة فترات في فرنسا مع بوردو ومرسيليا ويعتقد أن فرنسا يُمكن أن تذهب بعيداً على أرضها. وقال "نحن نعلم أن كلا الفريقين الفرنسيين لديهما لاعبون جيدون، ويلعبان على أرضهما، لذلك سيكون الجمهور معهم. أعتقد أن الجميع يتوقّع منهما الوصول إلى النهائي." يُعد الخبراء الفنيون لـFIFA من العناصر الأساسية في جميع المسابقات التي تنظّمها الهيئة الناظمة لكرة القدم في العالم. تسلّط مجموعة التحليل الفني الضوء على الاتجاهات الفنية وتحلّلها، وتوفّر رؤاهم المساعدة للمدربين واللاعبين على حد سواء. خلال البطولة، سيتم استكشاف البيانات من فريق تحليل أداء كرة القدم بالتفصيل وستكون متاحة على مركز FIFA التدريبي. وبعد البطولة، سيتم دراسة الملاحظات بعمق أكبر ثم مقارنتها ببطولات FIFA للرجال والنساء الأخيرة، لتحديد الاتجاهات الناشئة وتسليط الضوء عليها وتثقيف الناس بشأنها.

الخبراء الفنيون في باريس 2024