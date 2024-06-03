إعلان أسماء حكام اليوم الأول من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™

تم تعيين حكام المباريات لليوم الافتتاحي لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™ المقررة في 16 أكتوبر 2024. بصفتها البلد المضيف، ستبدأ جمهورية الدومينيكان مشوارها ضد الإكوادور على ملعب CFC في سانتياغو دي لوس كاباييروس. سيدير المباراة الحكم الإنجليزي أبيجايل بيرن، وسيكون الحكم الإنجليزي سيري لويز ويليامز (ويلز) وبولينا بارانوفسكا (بولندا) كحكمين مساعدين، بينما ستكون ألينا بيسو (رومانيا) الحكم الرابع. وفي وقت سابق، ستلعب نيوزيلندا ونيجيريا أولى مباريات اليوم في سانتياغو دي لوس كاباييروس. وسيدير ​​المباراة الحكم الإسباني أولاتز ريفيرا أولميرو، ويساعده جابرييل ليميو (كندا) وكاتارزينا واسياك (الولايات المتحدة)، مع ألينا بيسو (رومانيا) كحكم رابع. وفي نفس التوقيت، على ملعب فيليكس سانشيز الأولمبي في سانتو دومينغو، ستواجه إسبانيا حاملة اللقب الولايات المتحدة الأمريكية. سيكون حكم هذه المباراة أساكا كويزومي (اليابان)، ويساعده أمل بادغافاري (الإمارات العربية المتحدة) وريولانج دار (الهند). ستكون يلينا سفيتكوفيتش (صربيا) الحكم الرابع. أخيراً، يختتم اليوم الافتتاحي في سانتو دومينغو عندما تلتقي كوريا الجنوبية مع كولومبيا. سيشرف الحكم الأوغندي شاميرا نابادا على المباراة، وسيساعده الحكمان فانتا كوني (مالي) ونانسي كاسيتو (زامبيا)، وستكون الحكمة الدنماركية فريدا كلاروند الحكم الرابع. علماً أنه تم تعيين 38 حكماً لإدارة مباريات البطولة: 12 حكماً و24 مساعداً وحكمان مساعدان. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر في هذه البطولة اختبار نظام تقنية الفيديو المساعِد Fotball Video Support (FVS)، وهو بديل مبسط لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بعد أن تم استخدامه لأول مرة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا FIFA 2024™.