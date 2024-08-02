تعيين حكام مباريات ربع نهائي بطولة كرة القدم الأولمبية

تم تأكيد حكام مباريات ربع نهائي البطولة الأولمبية لكرة القدم للرجال التي ستقام يوم الجمعة 2 أغسطس/أب. وستجمع المباراة الأولى بين منتخبي المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والتي ستقام في الساعة الثالثة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) في ملعب حديقة الأمراء، وسيقودها الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون الذي سيساعده مواطناه ماكسيميليانو ديل ييسو وفاكوندو رودريغيز، بينما سيكون النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا-ووف الحكم الرابع. ويستضيف ملعب ليون مباراة اليابان وأسبانيا في الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) ويقود اللقاء داهان بيدا كحكم رئيس، ويساعده جيرسون سانتوس وستيفن ييمبي، أما محمود إسماعيل فسيكون حكماً رابعاً. وتلعب مصر مع باراجواي على ملعب مرسيليا في السابعة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا). وسيكون الحكم داهاني بييدا حكماً رئيساً ويساعده جيرسون سانتوس وستيفن ييمبي، فيما سيكون الكندي درو فيشر حكماً رابعاً. وتُقام مباراة ربع النهائي الأخيرة على ملعب بوردو في الساعة التاسعة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) حيث يلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين وجهاً لوجه من أجل التأهل إلى دور الثمانية. ويتولى الحكم إلغيز تانتاشيف إدارة المباراة ويساعده أندري تسابينكو وتيمور جاينولين، أما سعيد مارتينيز فسيكون الحكم الرابع.