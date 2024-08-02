تعيين حكام مباريات ربع نهائي بطولة كرة القدم الأولمبية

تم الكشف عن أسماء حكام مباريات ربع النهائي للرجال والسيدات
تجمع المباراة الأولى بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية
تم تعيين حكام من جميع الاتحادات القارية الستة لإدارة مباريات بطولة كرة القدم الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم للصالات FIFA أوزبكستان 2024™
تم تأكيد حكام مباريات ربع نهائي البطولة الأولمبية لكرة القدم للرجال التي ستقام يوم الجمعة 2 أغسطس/أب. وستجمع المباراة الأولى بين منتخبي المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والتي ستقام في الساعة الثالثة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) في ملعب حديقة الأمراء، وسيقودها الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون الذي سيساعده مواطناه ماكسيميليانو ديل ييسو وفاكوندو رودريغيز، بينما سيكون النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا-ووف الحكم الرابع. ويستضيف ملعب ليون مباراة اليابان وأسبانيا في الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) ويقود اللقاء داهان بيدا كحكم رئيس، ويساعده جيرسون سانتوس وستيفن ييمبي، أما محمود إسماعيل فسيكون حكماً رابعاً. وتلعب مصر مع باراجواي على ملعب مرسيليا في السابعة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا). وسيكون الحكم داهاني بييدا حكماً رئيساً ويساعده جيرسون سانتوس وستيفن ييمبي، فيما سيكون الكندي درو فيشر حكماً رابعاً. وتُقام مباراة ربع النهائي الأخيرة على ملعب بوردو في الساعة التاسعة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) حيث يلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين وجهاً لوجه من أجل التأهل إلى دور الثمانية. ويتولى الحكم إلغيز تانتاشيف إدارة المباراة ويساعده أندري تسابينكو وتيمور جاينولين، أما سعيد مارتينيز فسيكون الحكم الرابع.
هذا وتقام مباريات ربع نهائي البطولة الأولمبية للسيدات يوم السبت، 3 أغسطس. تبدأ مباراة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في الثالثة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) في ملعب حديقة الأمراء. وتدير المباراة الحكمة السويدية تيس أولوفسون وتساعدها الحكمتين أميرة سباهيتش والحكمة الإيطالية فرانشيسكا دي مونتي، فيما سيكون إسبن إسكاس حكماً رابعاً في اللقاء.
وتجمع المباراة الثانية بين إسبانيا وكولومبيا في الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) على ملعب ليون. وستتولى المكسيك مهمة تحكيم المباراة مع كاتيا جارسيا وساندرا راميريز وكارين دياز ميدينا، وستتولى كيم يوجيونج مهمة الحكم الرابع.
ويشهد ملعب مرسيليا مباراة بين كندا وألمانيا في الساعة السابعة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) حيث يتولى إدارة المباراة فريق برازيلي متكون من إيدينا ألفيس ويساعدها نويزا باك وفابريني كوستا. وستكون الفنزويلية إيميكار كالديراس الحكم الرابع. وأخيرًا، تقام مباراة فرنسا والبرازيل في ملعب لا بوجوار. ويتولى الثلاثي النسوي توري بينسو وبروك مايو وكاثرين نيسبيت تحكيم المباراة مع اليابانية ماكوتو بوزونو كحكم رابع.