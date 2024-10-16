الإعلان عن حكام مباريات الدور نصف النهائي لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™

تم تأكيد حكام المباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™، والتي ستقام في سانتياغو دي لوس كاباييروس وسانتو دومينغو. وستُقام مباراة نصف النهائي الأولى، بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب لوس كاباييروس في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي. عُيّنت الرومانية ألينا بيشو للإشراف على المباراة، وستساعدها مواطنتها دانييلا كونستانتينيسكو وأنيتا فاد (المجر)، بينما ستكون يلينا سفيتكوفيتش (صربيا) الحكم الرابع. وتنطلق مباراة نصف النهائي الثانية، بين إسبانيا وإنجلترا، يوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب فيليكس سانشيز الأولمبي في الساعة 19:00. ستدير المباراة الحكم أساكا كويزومي (اليابان) بمساعدة أمل بادغافاري (الإمارات العربية المتحدة) وريولانج دار (الهند)، بينما ستكون الدنماركية فريدا كلارلوند الحكم الرابع. الجدير بالذكر، تم تعيين إجمالاً 38 حكماً للمباريات للإشراف على مباريات البطولة: 12 حكماً و24 مساعداً وحكمان مساعدان. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر اختبار نظام دعم كرة القدم بالفيديو (FVS)، وهو بديل مبسط لتقنية حكم الفيديو المساعد، في هذه البطولة، بعد أن تم استخدامه لأول مرة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في كولومبيا 2024 FIFA 2024™.