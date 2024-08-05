تعيين حكام مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كرة القدم الأولمبية

تعيين حكام مباريات الدور نصف النهائي للرجال والسيدات

المغرب وأسبانيا يفتتحان مباريات المربع الذهبي

سيتولى حكام من جميع الاتحادات القارية الستة إدارة مباريات بطولتي كرة القدم الأوليمبية وكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024™

تم تأكيد تعيين حكام مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كرة القدم الأوليمبية للرجال والسيدات حيث تتنافس ثمانية فرق على مكان في النهائي. يستضيف ملعب مرسيليا أول نصف نهائي يوم الاثنين، أين سيواجه المغرب وإسبانيا بعضهما البعض.

تنطلق المباراة في الساعة 6 مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) بقيادة الحكم الأوزبكي إلجيز تانتشيف ويساعده مواطناه أندريه تسابينكو وتيمور جاينولين. وسيتولى السويدي جلين نيبرج مهمة الحكم الرابع. المباراة التالية ستجمع بين فرنسا ومصر في ملعب ليون (9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا). سيتولى سعيد مارتينيز إدارة المباراة بمساعدة مواطنيه الهندوراسيين والتر لوبيز وكريستيان راميريز، فيما سيكون الكندي درو فيشر الحكم الرابع.

تقام مباريات الدور نصف النهائي للسيدات يوم الثلاثاء، حيث ستلعب الولايات المتحدة ضد ألمانيا في أول مباراة بداية من الساعة 6 مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) في ملعب ليون بقيادة المغربية بشرى كربوبي وطاقم من الحكام يضم مواطنتها فتيحة جيرمومي والزامبية ديانا تشيكوتيشا كمساعدين والكورية الجنوبية كيم يو جونغ كحكمة رابعة.