الإعلان عن حكام مباريات الميداليات الذهبية والبرونزية في مسابقتي كرة القدم الأوليمبية للرجال والسيدات

ستُختتم مسابقة كرة القدم الأوليمبية للرجال بمباراة الميدالية الذهبية بين فرنسا وإسبانيا يوم الجمعة الساعة 6 مساءًا (بتوقيت وسط أوروبا) على بارك دي برانس. وسيتولى الثلاثي البرازيلي رامون أباتي ورافائيل ألفيس وكاميلو جييرمي إدارة المباراة بينما سيكون داهان بيدا حكماً رابعاً. ويستضيف ستاد دو لا بوجوار مباراة مصر والمغرب، حيث تنطلق المباراة يوم الخميس الساعة 5 مساءًا (بتوقيت وسط أوروبا). وسيتولى الحكم النرويجي إسبن إسكاس تحكيم المباراة بمساعدة يان إيريك إنغان وإسحاق باشيفكين وسيكون فرانسوا ليتكسييه الحكم الرابع.

وتلتقي إسبانيا وألمانيا في مباراة الميدالية البرونزية من مسابقة كرة القدم الأوليمبية للسيدات يوم الجمعة في الساعة 3 مساءًاً (بتوقيت وسط أوروبا) على ملعب ليون. وستتولّى المكسيكية كاتيا غارسيا تحكيم المباراة بمساعدة ساندرا راميريز وكارين ميدينا دياز فيما ستكون الأمريكية توري بينسو الحكمة الرابعة. وستُختتم منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية بمباراة الميدالية الذهبية بين البرازيل والولايات المتحدة يوم السبت في الساعة 5 مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) على ملعب بارك دي برانس حيث ستقود الحكمة السويدية تيس أولوفسون المباراة بمساعدة ألميرا سباهيتش وفرانشيسكا دي مونتي إلى جانب الحكمة الرابعة ريبيكا ويلش.