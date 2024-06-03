تعيين حَكَمَات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومنيكان 2024 FIFA™

38 حَكَمة: 12 حَكَمة ساحة، و24 حَكَمة مساعِدة، وحَكَمتي دعم

ستشهد البطولة إجراء المزيد من الاختبارات على تقنية الفيديو المساعِد

تنطلق البطولة في 16 أكتوبر/تشرين الأول وتستمر حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني

أعلنت لجنة حكام FIFA عن الحَكَمات اللواتي سيدرن مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومنيكان 2024 FIFA™ التي تجري منافساتها بين 16 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني. وتشمل اللائحة مجموعة مكونّة من 38 حكمة، وهن 12 حَكَمة ساحة، و24 حَكَمة مساعِدة، وحَكَمتي دعم.

وقال رئيس لجنة حكام FIFA بييرلويجي كولينا "اخترنا مجموعة من الحَكَمات الموهوبات، إذ ستلعب كأس العالم تحت 17 سنة دوراً مهماً في إعدادهن. بعد النسخة الناجحة من كأس العالم للسيدات FIFA العام الماضي، بدأنا العمل على النسخة المقبلة البرازيل 2027. وإدراكاً منا بأن تغيير الأجيال المهم ضمن فريق التحكيم، FIFA TEAM ONE، سيكون ضرورياً، فستمنح هذه البطولة الحَكَمات اللواتي يتمتع بمؤهلات الترشُّح للبرازيل 2027 بأن يعملن تحت إشراف أبرز مشرفي ومشرفات التحكيم لدى FIFA." وأضاف "نتطلّع لإجراء المزيد من الاختبارات على تقنية الفيديو المساعِد، الذي يُعتبر مثالاً واضحاً على ريادة FIFA في استخدام التكنولوجيا لمساعدة الحُكام والحَكَمات."

وبعد التجارب الواعدة التي جرت خلال بطولة النجوم الزرقاء/كأس الشباب FIFA™ والاختبارات المقرر إجراؤها خلال كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™، ستكون نسخة هذا العام من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ ثالث بطولة من تنظيم FIFA يُستخدم فيها تقنية الفيديو المساعِد. وقد جرت الاختبارات على النظام الجديد إثر تلقي FIFA عدة طلبات من الاتحادات الوطنية لتوفير طريقة بديلة غير مكلفة لدعم الحكام تكنولوجياً. وقد تجاوب FIFA مع ذلك وطوَّر هذا النظام الذي يختلف عن نظام التحكيم بمساعدة الفيديو بأنه لا يحتاج إلى حُكام فيديو، وبالتالي لا يتحقق من كافة الحالات التي قد تغيّر مسار المباراة.

تقنية الفيديو المساعِد 01:51