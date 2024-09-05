الإعلان عن حكام المباريات 25 إلى 28 في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™

ستقود الحكمة جوليانا ديميتريسكو (رومانيا) مباراة المجموعة الأولى بين كولومبيا المضيفة - التي تأهلت لدور الستة عشر - والمكسيك في ميديلين، بمساعدة سفيتلانا جروشكو (أوكرانيا) وأمينة جوتشي (النمسا) وفينسنتيا أميدوم (توجو) كحكمة رابعة. وسيدير المباراة الأخرى ضمن المجموعة، بين أستراليا والكاميرون في بوغوتا، الثلاثي الأمريكي المكون من ناتالي سيمون (حكمة)، وميجان مولين وكالي سميث (مساعدتان) إلى جانب سوزانا كورنيلا (الإكوادور) كحكمة رابعة.

وفي المجموعة الثانية، ستتولى الإيطالية ماريا سولي فيرييري كابوتي إدارة المباراة بين البرازيل، المتأهلة إلى دور الستة عشر، وكندا في بوغوتا، بمساعدة مواطنتها تيزيانا تراسياتي إلى جانب فانيسا جوميز من البرتغال، وستكون سوزانا كورنيلا حكمة رابعة. وفي المجموعة الثانية أيضاً، سيُدير ​​الثلاثي الإكوادوري مارسيلي زامبرانو (حكمة)، وفيفيانا سيغورا وستيفانيا باجواي (مساعدتان) المباراة بين فيجي وفرنسا في ميديلين وستكون فينسنتيا أميدوم حكمة رابعة. وتتولى 58 حكمة، من بينهن 18 حكمة رئيسية و36 حكمة مساعدة وأربع حكمات مساعدات، إدارة المباريات خلال البطولة التي تقام في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 22 سبتمبر/أيلول. كما تشهد كولومبيا أيضاً تجربة دعم الفيديو لكرة القدم (VS)، وهو بديل مبسط لحكام الفيديو المساعدين (VAR)، حيث يستمر FIFA بدعم استخدام التكنولوجيا لمساعدة الحكام.