إعلان حكام المباراة النهائية لكأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™

تم تأكيد حكام المباريات في نهائي كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ ومباراة تحديد المركز الثالث، وكلاهما يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في ملعب هومو أرينا في طشقند. سيكون أليخاندرو مارتينيز (إسبانيا) وخوان كورديرو (إسبانيا) ونيكولا ييليتش (كرواتيا) الحكام الثلاثة، وأوندريج سيرني (التشيك) هو الحكم الاحتياطي، ودانييل مانريكه (كولومبيا) هو محافظ الوقت الذي تم تعيينهم لإدارة المباراة النهائية بين البرازيل بطلة العالم خمس مرات والأرجنتين الفائزة باللقب عام 2016.