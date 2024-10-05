إعلان حكام المباراة النهائية لكأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™

إعلان حكام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™
سيكون ملعب هومو أرينا في طشقند مسرحاً للمباريات الاستعراضية في البطولة
أوزبكستان تستضيف أول حدث FIFA في آسيا الوسطى
تم تأكيد حكام المباريات في نهائي كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ ومباراة تحديد المركز الثالث، وكلاهما يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في ملعب هومو أرينا في طشقند. سيكون أليخاندرو مارتينيز (إسبانيا) وخوان كورديرو (إسبانيا) ونيكولا ييليتش (كرواتيا) الحكام الثلاثة، وأوندريج سيرني (التشيك) هو الحكم الاحتياطي، ودانييل مانريكه (كولومبيا) هو محافظ الوقت الذي تم تعيينهم لإدارة المباراة النهائية بين البرازيل بطلة العالم خمس مرات والأرجنتين الفائزة باللقب عام 2016.
تقام مباراة تحديد المركز الثالث قبل ساعتين ونصف من المباراة النهائية عندما يواجه منتخب أوكرانيا نظيره الفرنسي الذي يشارك لأول مرة في البطولة وينافس على الميدالية البرونزية. نوكيسودانييل رودريجيز (أوروغواي) وأنيليز مير شولتز (البرازيل) وكريستيان إسبيندولا (تشيلي) الحكام الثلاثة مع إدواردو فرنانديز (البرتغال) الحكم الاحتياطي ولاوتارو روميرو (الأرجنتين) محافظ الوقت.