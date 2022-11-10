رئيس FIFA يرحب بـ"الفريق الأول" في قطر مع وصول الحكام

استقبل رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، شخصياً 129 حكماً وحكماً مساعداً وأعضاء فريق التحكيم بتقنية الفيديو الذين سيشرفون على مباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وأعطى إنفانتينو انطلاقة المعسكر التدريبي الرسمي للمجموعة التي أطلق عليها لقب "الفريق الأول" من خلال التأكيد على الدور الأساسي الذي يجب أن تضطلع به هذه المجموعة للإسهام في إنجاح أفضل نسخة على الإطلاق في أم البطولات. وأكد الرئيس إنفانتينو قائلاً: "أنتم فريق FIFA"، مضيفاً "أنتم فريقنا، وأنتم، في الواقع، أهم فريق في البطولة لأنه بدونكم لن تكون هناك كرة قدم، ولا كأس العالم FIFA. نحتاج لأن يدخل الفريق الأول إلى الملعب أولاً. نحن بحاجة إلى أن يعطي الفريق الأول انطلاقة المباراة الأولى في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، ونحتاج إلى الفريق الأول لإطلاق صافرة نهاية المباراة الأخيرة ومنح اللقب لأبطال العالم".

وأشار الرئيس، في كلمته، إلى أنه ولأول مرة في تاريخ كأس العالمFIFA، هناك حكام سيدات من بين 36حكماً و29 حكماً مساعداً و24 عضواً في فريق التحكيم بتقنية الفيديو الذين تم اختيارهم لإدارة المباريات في البطولة. وشدد رئيس FIFA على أهمية الوحدة، مشجعاً المشاركين على الاستمتاع باللحظة والإيمان بأنفسهم. وتابع الرئيس إنفانتينو بالقول: "لأول مرة، هناك ست نساء حاضرات أيضاً. ولكن سواء أكانوا رجالاً أو نساء، فهم حكام. بالنسبة لنا، بالنسبة لي، نحن جميعاً جزء من نفس الفريق"، مضيفاً "ستخالجكم الكثير من المشاعر خلال كأس العالم. الشعور بكونكم جزءً من هذه المغامرة؛ والشعور بوجود أربعة أو خمسة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم يتابعون ما يحدث هنا. والمطلوب منكم أن تكونوا هناك، وأن تكون في أفضل أحوالكم، وأن تكونوا جاهزين، وأن تتخذوا القرارات، وأن تتحملوا المسؤولية في وقت وجيظ. أنتم الأفضل في العالم. ولهذا أنتم هنا". وحضر هذا اللقاء أيضاً ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وماتياس جرافستروم، نائب الأمين العام لـ FIFA، وكولين سميث، مدير العمليات في كأس العالم FIFA. وكان في استقبال الوفد كذلك رئيس لجنة الحكام لدى FIFA، بييرلويجي كولينا، ومدير التحكيم، ماسيمو بوساكا. وعقب الكلمات واللقاء، شارك الحكام في يوم توجيهي تضمن حصصاً حول الصحة واللياقة البدنية، وتقنية التحكيم بالفيديو، وتقنيات الدعم، وكذا اتخاذ القرارات.