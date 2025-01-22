بيبيانا شتينهاوس-ويب: "التحكيم مسألة كفاءة لا مسألة نوع اجتماعي"

تحدثت شتينهاوس-ويب إلى موظفي FIFA بالمقر في زيورخ

ارتقت الحَكَمة الدولية الألمانية السابقة المراتب العليا في كرة القدم بفئتي الرجال والسيدات

عيَّن FIFA شتينهاوس-ويب رئيسةً للقسم المعني بتحكيم كرة قدم السيدات في أكتوبر/تشرين الأول 2024

تزخر مسيرة بيبيانا شتينهاوس-ويب بمجموعة من العلامات الفارقة خلال مسيرتها التحكيمية، حيث كانت أول سيدة تُدير المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ وبطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات، بالإضافة إلى مباريات في الدوري الألماني الممتاز للرجال، عندما تولت إدارة اللقاء الذي جمع بين هيرتا برلين مع فيردر بريمن في سبتمبر/أيلول 2017.

عيَّن FIFA شتينهاوس-ويب رئيسةً للقسم المعني بتحكيم كرة قدم السيدات في أكتوبر/تشرين الأول، وقد التقت مؤخراً بموظفي FIFA، وذلك في إطار سلسلة من الحلقات الدراسية التي تُنظَّم بمقر FIFA في زيورخ، والتي تشهد مشاركة بعض أبرز المتحدثين في مجال الأعمال والإدارة في العالم، حيث تسلط الضوء على أفضل الممارسات وتطوير الاحتراف والتحول الثقافي.

“وقالت الحَكَمة الدولية الألمانية السابقة في معرض حديثها: "هنا في قسم FIFA المعني بالتحكيم، لدينا نماذج رائعة من أمثال بييرلويجي كولينا وماسيمو بوساكا، اللذين يزخران بخبرة هائلة في تحكيم المباريات وفي الإدارة أيضاً".

وأضافت: "لدينا فريق من الموجِّهين الفنيين، حيث يضم بين أعضائه حُكاماً وحُكاماً مساعدين متمرسين للغاية، فضلاً عن عدد من معاوني حُكام الفيديو المساعدين الذين يزخرون بخبرة كبيرة من مختلف أنحاء العالم، إذ نركز على اللعبة من مختلف جوانبها".

يُذكر أن شتينهاوس-ويب تخطَّن كل الحواجز لتبلغ القمة في مجال التحكيم، وإن لم يكن طريقها إلى النجاح مفروشاً بالورود. وقالت ضابطة الشرطة السابقة في هذا الصدد إن تطلب الأمر منها "22 عاماً للوصول إلى القمة في مجال التحكيم بالمنافسات الوطنية للرجال، البوندسليغا؛ اثنان وعشرون عاماً من التدريب والإعداد والالتزام والعمل الدؤوب وإدارة الكثير من المباريات والتَّعلُّم والمد والجزر".

كما أكدت أن "الممارسة هي السبيل الأمثل إلى بلوغ درجة الإتقان"، مضيفة في الوقت ذاته أنها خاضت "ثلاثة مواسم في البوندسليغا قبل الانتقال إلى الإدارة". تزخر شتينهاوس-ويب بتجربة رائدة في ملاعب كرة القدم، وهي تُركز الآن على تمهيد الطريق لنساء أخريات من أجل السير على خُطاها في رياضة هيمن عليها الرجال على مر التاريخ.