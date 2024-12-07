جياني إنفانتينو يهنئ الخريجين الأوائل من دبلوم FIFA للقيادة الفنية

اختتمت النسخة الأولى من دبلوم FIFA للقيادة الفنية التي بدأت في البرازيل عام 2023

قد وصف رئيس FIFA، جياني إنفانتينو الخريجين بأنهم "رواد"

- تهدف الدورة التدريبية إلى تزويد الاتحادات الأعضاء بالقدرة على جذب المواهب وتنشئتها وتطوير اللعبة داخل الاتحادات الأعضاء

هنأ رئيس FIFA، جياني إنفانتينو أول دفعة من خريجي دبلوم FIFA للقيادة الفنية الذي تأسس مؤخرًا، وهو عبارة عن دورة تدريبية تهدف إلى تقديم مؤهل مرجعي في الصناعة ومعتمد يدعم الاتحادات الأعضاء في جذب المواهب الحقيقية، من أجل رعايتها وتنميتها، وتطوير اللعبة داخل الاتحاد.

يتيح الدبلوم للاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم الاستثمار في الموظفين الأساسيين وعقد شراكات طويلة الأجل معهم، وهو يتوافق مع الهدف الخامس من أهداف FIFA الاستراتيجية: التركيز على تطوير اللاعبين والمدربين والحكام وأكاديميات FIFA.

"قال السيد إنفانتينو: "تهانينا لخريجي النسخة الأولى من دبلوم FIFA للقيادة الفنية. أنتم روادٌ سيساعدون الاتحادات الأعضاء في FIFA على تطوير مسارات اللاعبين والمدربين، بما يتماشى مع أحد الركائز الرئيسة لأهدافنا الاستراتيجية".

"نحن فخورون بقدرتنا على توسيع حدود لعبتنا على المستوى العالمي. ستضمن البرامج التعليمية المماثلة أن تكون الرياضة الأكثر شمولاً على كوكب الأرض أكثر انتشارًا وتنافسية. شكرًا لكم على استثماركم في كرة القدم، وأتمنى لكم حظًا طيبًا ومستقبلًا مشرقًا".

إن تطوير مسارات اللاعبين والمدربين إلى جانب تمكين الأكاديميات الشبابية المتميزة هما قدرتين من القدرات الأساسية التي يكتسبها المتعلمون في الدبلوم ويمارسونها طوال رحلتهم التعليمية، وهو ما سيسهم في الهدف المتمثل في زيادة التنافسية العالمية وتقليل الفوارق بين المناطق المختلفة في أنحاء العالم على المدى الطويل.

وفي حين أن النسخة الأولى من الدورة، التي بدأت في البرازيل في مايو 2023، قد شارفت على الانتهاء، فقد انطلقت دورة 2024/25 في ألمانيا في مارس من هذا العام بورشة عمل مدتها ستة أيام قبل بدء البرنامج الذي يستمر 18 شهرًا. أعرب جيمي هوشن، رئيس القيادة الفنية في FIFA، عن سعادته بالمشاركين هذا العام وكذلك بالإمكانات المتنامية للدورة التدريبية.

""استفاد ثلاثة وعشرون مشاركًا من الدورة التي استمرت 18 شهرًا، والتي تهدف إلى تطوير مجتمع من قادة كرة القدم المؤهلين ذوي القدرات المثبتة لتشكيل مستقبل اللعبة، وهي تغطي خمسة مجالات أساسية: القيادة، والأداء العالي، وتطوير المدربين، وكرة القدم للهواة. والإدارة"، على حد تعبيره.

"يجب ألا نستهين بتأثير هذا المؤهل المعتمد الفريد من نوعه. وقد تجلى ذلك من خلال تقديم مجموعة شاملة من الأدلة التي تُظهر كيف تم تطبيق التعلم داخل الاتحاد العضو، مدعومًا بتنفيذ مشروع تحويلي خلال نفس الفترة.