لمحة عامة
أقيمت النسخة الأولى من البرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي FIFA في الفترة ما بين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و31 يناير/كانون الثاني 2021.
ونظراً لتفشي جائحة كوفيد-19 وما ترتب عنها من قيود على المستوى الدولي، اقتصرت وحدات البرنامج على حصص دراسية عبر الإنترنت.
الوحدات
مدخل إلى محكمة التحكيم الرياضي وإجراءاتها • محكمة التحكيم الرياضي: التاريخ والهيكلة. • محكمة التحكيم الرياضي (المجلس الدولي للتحكيم الرياضي). • قانون محكمة التحكيم الرياضي. • إجراءات محكمة التحكيم الرياضي: - إجراءات التحكيم العادية. - إجراءات التحكيم الاستئنافية. - إجراءات شعبة مكافحة المنشطات في محكمة التحكيم الرياضي. • الأقسام المعنية بالحالات الخاصة. • نماذج التحكيم الأخرى في المجال الرياضي: محكمة التحكيم في كرة السلة، نظام الدوريات المحترفة في أمريكا الشمالية، إلخ. • تمرين عملي: بيان الاستئناف.
الجوانب الأساسية لإجراءات محكمة التحكيم الرياضي • بدء الإجراء: المكان، اللغة، المهل الزمنية، تشكيل الهيئة، تعيين المُحَكِّمِين. • تكاليف إجراءات التحكيم: المبلغ، دفعة مقدمة من التكاليف، حصة من التكاليف. • الإجراءات: بيانات مكتوبة، تفرعات، ولاية قضائية، تدابير مؤقتة وتحفظية المعمول بها، بيانات إضافية، جلسة استماع، إجراءات معجلة، القانون المطبق على الأسس الموضوعية. • أنواع الأدلة: المستندات، الشهود، أدلة الخبراء، طلب إجراءات الإثبات، إجراءات الإثبات التي تطلبها الهيئة. • الإثبات: عبء الإثبات ومعيار الإثبات. • جلسة الاستماع من وجهة نظر المُحكِّم: البيانات الافتتاحية، أقوال الشهود والخبراء، والبيانات الختامية. • الحُكم: سبل الانتصاف المحتملة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية. • تمرين عملي: مذكرة الاستئناف والرد على الطعن.
أبرز القضايا الرياضية المحالة إلى محكمة التحكيم الرياضي • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي في تاريخ المنازعات المتعلقة بكرة القدم. • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي على صعيد الحالات التأديبية والأخلاقية. • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي على صعيد مكافحة المنشطات. • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي في الألعاب الأولمبية. • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي في مجالات أخرى. • تمرين عملي: قضية صورية.