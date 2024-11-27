صندوق النساء المُصدِّرات في الاقتصاد الرقمي يستفيد من صندوق إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

شراكة بين FIFA ومنظمة التجارة العالمية في مجال التعليم ضمن إطار صندوق إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

يستفيد صندوق النساء المُصدِّرات في الاقتصاد الرقمي من استثمار كبير

المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: "النساء قوّة لا غنى عنها لتعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي"

أقام FIFA شراكة مع منظمة التجارة العالمية للعمل على ركيزة التعليم ضمن إطار صندوق إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

وللمرة الأولى على الإطلاق، وبدعم من اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، تخطّى نطاق صندوق إرثب طولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ كرة القدم، وقدّم الدعم لبرامج اجتماعية على المستوى الدولي تهدف إلى مساعدة المحتاجين حول العالم.

بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي، سيدعم FIFA صندوق النساء المُصدِّرات في الاقتصاد الرقمي، الذي يهدف إلى تمكين رائدات الأعمال من الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها عالم الاقتصاد الرقمي لمساعدتهن على الوصول لسلاسل التصدير العالمية.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المدير العامة لمنظمة التجارة العالمية: "هذه فرصة تاريخية، وأود أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى FIFA وإلى جياني إنفانتينو بالتحديد على هذه الفرصة التاريخية للاستفادة من هذا الصندوق ومن الشراكة. النساء قوّة لا غنى عنها لتعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي. ولا يمكن لأي بلد أو مجتمع أن ينمو ويزدهر من دون الاعتناء بنسائه. ولهذا السبب، تغمرنا الفرحة لأنّ منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية تمكنا من التعاون لتمكين المرأة من خلال التجارة، وكلّ ذلك بفضل التعهد الذي قطعه صندوق إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، لنسائنا المصدّرات في الاقتصاد الرقمي."

يهدف الصندوق إلى تدريب النساء على مجموعة مسائل، بما فيها التسويق، والبيع عبر الإنترنت، وقوانين التجارة والتصدير، وتمويل التجارة، وإدارة التمويل. كذلك خلق فرص العمل هي واحدة من الأهداف الأساسية للصندوق. واليوم، 10% على الأقل من النساء اللواتي يقدن مشاريع صغيرة ومتوسطة في الدول المستفيدة يعملن في سلسلة التوريد العالمية المتعلقة بكرة القدم. وفي أول سنتين من هذه المبادرة، ستكون دولة واحدة على الأقل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وختمت الدكتورة حديثها قائلة أوكونجو إيويالا: "هذا التعاون الرائد بين FIFA، سيساعد النساء المصدرات في الاقتصاد الرقمي على تطوير تدريبه وتحسين مستوى الدعم والنصائح التي يقدمها إلى رائدات الأعمال في الدول النامية، اللواتي يسعين إلى استخدام الأدوات والمنصات الرقمية للاستفادة من الفرص التي تقدّمها الأسواق الدولية."