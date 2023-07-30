شراكة بين لكرة القدم للمدارس FIFA والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية في الرباط

تأسس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية (ISF) في عام 1972، وهو منظمة رياضية دولية غير ربحية، تعمل كمنظمة جامعة وهيئة إدارية لمنظمات الرياضة المدرسية الوطنية في جميع أنحاء العالم. هي أصل الأحداث الرياضية والتعليمية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا. معترف بها من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية منذ عام 1995، تضم حاليًا 132 عضوًا موزعين على خمس قارات. تنظم أكثر من 10 أحداث في السنة ولديها أكثر من 30 رياضة مختلفة في برنامجها التنافسي.

اختتمت البطولة العالمية للكرة المدرسية مؤخرًا في الرباط بالمغرب، مما أتاح فرصة جديدة للشراكة بين الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية وبرنامج كرة القدم للمدارس FIFA. خلال الحدث، تم تنظيم برنامج بناء القدرات بشكل مشترك لمعلمي التربية البدنية ومدربي كرة القدم المشاركين. كان الهدف الرئيسي هو توفير أدوات تعليمية وتدريبات مبتكرة لإشراك الشباب بشكل أفضل في كرة القدم وتطوير المهارات الحياتية من خلال كرة القدم.