فتح باب تقديم طلبات التمويل لدورة 2025-2026 من برنامج مؤسسة FIFA للمجتمعات المحلية

إثر المشارَكة القياسية في نسخة 2024، سيُفتح الباب في 26 يونيو/حزيران أمام المنظمات غير الحكومية حول العالم صاحبة المشاريع المتعلّقة بكرة القدم للتقدّم بطلبات للحصول على تمويل لدورة 2025-2026 من برنامج مؤسسة FIFA للمجتمعات المحلية الذي انطلق عام 2019 ويقدِّم الدعم لمشاريع في أرجاء العالم تستفيد من القوة الكامنة في كرة القدم لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي والتعامل مع القضايا الملحّة التي تواجه المهمشين والأكثر عرضة للخطر من الأطفال والشباب. توسَّع البرنامج بشكل كبير جداً منذ إطلاقه قبل خمس سنوات، وشهدت دورة عام 2024 قبول عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية، بلغ 130 منظمة من 54 دولة، وهو ما عاد بالفائدة على 154924 شخص، وشمل 74863 فتاة وشابة وسيدة. وبلغ عدد المستفيدين الإجمالي من مبادرات البرنامج حوالي مليون شخص. يُذكر أنه يُطلب من كل منظمة أن تتقدم بطلب تمويل يصل إلى 50% من عائداتها السنوية أو 30 ألف دولار أمريكي للمساعدة في دعم مشاريع ذات صلة بكرة القدم ومبادرات في مجتمعاتها المحلية. ويُمكن الاطلاع طوال العام على أحدث الأخبار والصور من مشاريع المنظمات غير الحكومية التي استفادت سابقاً من تمويل البرنامج عبر حساب إنستغرام لمؤسسة FIFA. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIFA ماوريسيو ماكري "بفضل شعبيتها الهائلة، تتمتع كرة القدم بالقدرة على أن تكون قوّة للخير في العالم، وليس فقط على أعلى المستويات. فبوسع ملعب لكرة القدم أن يضخّ الحياة في المجتمعات المحلية في كافة بقاع الأرض." وأردف قائلاً "المشاريع الاجتماعية التي تشمل كرة القدم قادرة على إحداث تغيير حقيقي على حياة الملايين من الأطفال والشباب المهمشين في أنحاء العالم. فوائد اللعبة تذهب إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الملعب، إذ تساعد على تكوين الصداقات وتعلّمنا كيفية التعامل مع الفوز والخسارة والنهوض بعد خيبة الأمل والاستفادة من الأخطاء. إني فخور بفتح باب تقديم الطلبات لهذا البرنامج الذي يحظى بنجاح أكبر سنة بعد أخرى، وأشجّع كافة المنظمات على التقدُّم ومساعدتنا في إحداث تغيير حقيقي." يُذكر أن إطلاق البرنامج في توقيت أبكر هذا العام يسمح للمزيد من المنظمات غير الحكومية بتحضير طلباتها، ويفسح المجال كذلك أمام مؤسسة FIFA بالعمل على مبادرتها المتمثلة بتنظيم عدة ورشات عمل لبناء القدرات.