قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA

139 منظمة غير حكومية من 57 دولة ستستفيد من البرنامج بين عامي 2025 و2026

يدعم البرنامج مجموعة من المشاريع المحلية التي تركّز على إحداث تغيير اجتماعي من خلال كرة القدم

تشمل هذه الدورة 57 منظمة جديدة وأربع دول جديدة هي بوليفيا ومالاوي وسريلانكا واليمن

في إطار دعم مشاريع تنمية اجتماعية مرتبطة بكرة القدم في 58 دولة حول العالم في أرجاء قارات العالم الست، يُنتظر أن يشهد عاما 2025 و2026 تعاون برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA مع عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية يبلغ 139 منظمة.

وقد أعلنت المؤسسة عن قائمة المنظمات المقبولة بعد إجراء عملية اختيار صارمة، وتشمل 57 منظمة وقع عليها الاختيار للمرة الأولى في تاريخ البرنامج، الذي سيصل خلال عامي 2025 و2026 إلى أربع دول جديدة هي بوليفيا ومالاوي وسريلانكا واليمن.

يُذكر أن المشاريع الممولة تستغلّ قوة كرة القدم لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً التي تواجه الأطفال المهمشين وفئة الشباب ضمن مجتمعاتهم المحلية، وتعود بالفائدة على الشعوب الأصلية والمهاجرين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأفراد الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً وغيرها من الفئات الضعيفة.

وبهذه المناسبة، صرّح ماوريسيو ماكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIFA: "من دواعي سرورنا دوماً الإعلان عن قائمة الطلبات الناجحة للحصول على منح برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA. تتمتع كرة القدم بالقدرة على أن تكون قوة للخير في العالم، وليس فقط على أعلى المستويات. فبوسع ملعب لكرة القدم أن يضخّ الحياة في المجتمعات المحلية في كافة بقاع الأرض". المشاريع الاجتماعية التي تشمل كرة القدم قادرة على إحداث تغيير حقيقي على حياة الملايين من الأطفال والشباب المهمشين في أنحاء العالم. إذ إن فوائد اللعبة تذهب إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الملعب".

يُذكر أن هذا البرنامج تأسس عام 2018 في إطار تركيز FIFA على جانب المسؤولية الاجتماعية، التي تمثِّل أحد الأهداف الاستراتيجية الـ11 للفترة الممتدة بين عامي 2023 و2027، كما تمثِّل إحدى ركائز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.

هذا وقد تم اختيار المنظمات غير الحكومية بناءً على معايير متعقلة بملاءمة المشروع المقترح، وبعد خضوعها لتقييم مالي صارم والتحقق من شروط امتثالها. وستكون كل منظمة نجح طلبها مؤهَّلة للحصول على تمويل بقيمة 30 ألف دولار أمريكي في السنة، بحيث يتم استثمارها في مشاريع متعلقة بكرة القدم ومبادرات ضمن المجتمعات المحلية.

والدعوة مفتوحة أمام المنظمات غير الحكومية لإظهار كيفية استخدامها لكرة القدم من أجل التعامل مع القضايا الاجتماعية وتحقيق تغيير اجتماعي إيجابي. يُذكر أن عملية اختيار المشاريع المستفيدة تخضع لمعايير صارمة وتتطلّب من المنظمات التقدُّم بمجموعة واسعة من الوثائق الداعمة والمتعلقة بالجانب المالي ومسألة حماية الأطفال.