رقم قياسي لعدد الملتحقين بدورة FIFA Guardians لأساسيات الوقاية

شارك حوالي 20 ألف شخص في مبادرة FIFA التعليمية الهادفة إلى زيادة الوعي ومعايير الوقاية في العالم

تتوفّر الدورات على الإنترنت للجميع مع فرصة الحصول على دبلوم لموظفي الاتحادات الوطنية الأعضاء

يحتفل FIFA بيوم الرياضة الآمنة ويجدّد التزامه بجعل كرة القدم آمنة للجميع

بمناسبة يوم الرياضة الآمنة، تقترب دورة FIFA Guardians - أساسيات الوقاية من تحقيق رقماً قياسياً بعد اقتراب المنتسب رقم 20 ألف من إكمال هذه الدورة التأسيسية. ويرتكز يوم الرياضة الآمنة على الضمانات الدولية للأطفال في الرياضة من أجل رفع الوعي إزاء أهمية ممارسة الأطفال للرياضة بأمان، وهي مبادرة تحظى بالدعم الكامل من FIFA. تكرّس الأهداف الاستراتيجية للعبة حول العالم: 2023-2027 التزام FIFA بجعل كرة القدم بيئة آمنة ومتوفرة للجميع، وتأتي إنجازات الاتحاد في الميدان لتؤكّد على هذا الالتزام.

يُمكن لجميع الراغبين الالتحاق ببرنامج جائزة FIFA Guardians للوقاية في كرة القدم المتوفر مجاناً على الإنترنت باللغة الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. وتساعد الشعبية الواسعة التي تحظى بها الدورة بالمساعدة على تمتين ثقافة الوقاية بما يخفّف من مخاطر التعرض للاعتداء أو التحرش أو الاستغلال في كرة القدم كما في غيرها من الرياضات. وقد أكمل أكثر من 20 ألف شخص، من رؤساء أندية، ومعالجين فيزيائيين، ومدربين، وذوي اللاعبين من مختلف الرياضات، الدورة الأولى على الإنترنت بعنوان FIFA Guardians - أساسيات الوقاية، وباتوا يُعرفون بلقب "متعلّمو المجتمع الدولي لكرة القدم."

وفي تعليق لها على شعبية هذه الدورة، قالت ماري-لور ليمينور، مسؤولة الوقاية وحماية الأطفال في FIFA "هذا العدد الغفير من الملتحقين بالدورة ليس سوى دليلاً على وفرة الطلب على هذا النوع من البرامج التعليمية، ودليل على أنّ جهود FIFA للارتقاء بالمعايير وإنشاء بيئة آمنة في كرة القدم، تتخطى حدود رياضتنا. وفي هذه المناسبة المهمة، علينا ألّا ننسى أنّه لا يمكننا حماية نزاهة الرياضة إلا من خلال حماية لاعبي كرة القدم، والرياضيين، وكلّ المنخرطين في عالم الرياضة."

منذ إطلاق دبلوم FIFA Guardians للوقاية في الرياضة عام 2021، عزّز FIFA أواصر التعاون مع الاتحادات الوطنية الأعضاء في هذا المجال، ودعاهم إلى ترشيح مسؤولي الوقاية للمشاركة في هذا البرنامج، وهم من يُعرفون الآن بالمتعلمين المرشحين من قبل FIFA. يُذكر أنّ مسؤولي الوقاية من 75% من الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 أكملوا هذا البرنامج أو ما زالوا في طور الدراسة.

برنامج FIFA Guardians

يُشارك الملتحقون بسلسلة من خمس دورات على الإنترنت مصممة لمساعدتهم على تحسين معايير الوقاية في بلادهم، بينما يهدف الدبلوم إلى إنشاء شبكة من خبراء الوقاية المخضرمين في عالم كرة القدم. وللحصول على الدبلوم، يجب على المتعلمين المرشّحين من قبل FIFA المشاركة حضورياً في ورشة عمل عن إدارة القضايا، والمشاركة في منتديات حوار على الإنترنت، وتقديم امتحانات خطية واختبارات على الإنترنت ومتابعة حلقات حوار على الإنترنت تتناول مواضيع معيّنة.