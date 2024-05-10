تعليم في مجال الحوسبة والروبوتات في مدارس بيليز بفضل دعم مؤسسة FIFA

سيتم تدريس عِلْم الحاسوب وعِلْم الروبوتات في 40 مدرسة ابتدائية في بيليز

يأتي برنامج مؤسسة FIFA للتعليم الرقمي بفضل تعاون بين مؤسسة FIFA ووزارة التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا واتحاد بيليز لكرة القدم

سيتم مستقبلاً توسيع نطاق برنامج مؤسسة FIFA للتعليم الرقمي في مختلف قارات العالم ليشمل الهند وموريتانيا وباراغواي

في إطار مساعيها لتوظيف كرة القدم من أجل إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، تدعم مؤسسة FIFA برنامجاً جديداً في بيليز يُركز على إدخال عِلْم الحاسوب وتدريس عِلْم الروبوتات في 40 مدرسة ابتدائية في أرجاء البلاد. وتساهم مؤسسة FIFA في هذه المبادرة من خلال برنامج مؤسسة FIFA للتعليم الرقمي التي ستنطلق لاحقاً في كل من باراغواي (أمريكا الجنوبية) وموريتانيا (أفريقيا) والهند (آسيا)، وهو ما يُظهر التزام FIFA بإعادة استثمار العائدات التي يجنيها بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمعات المحلية والجهوية بحيث يترك أثراً مستداماً وواسع النطاق.

يتبع البرنامج في بليز مذكرة تفاهم تم توقيعها في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في يوليو 2023 مع وزارة التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا (MOECST) واتحاد بليز لكرة القدم (FFB). وتتعاون مؤسسة FIFA مع المنظمتين في هذه المبادرة إلى جانب منظمة Trust for the Americas، وهي منظمة غير ربحية تابعة لمنظمة الدول الأمريكية (OAS)، وCode.org، وهو برنامج تعليمي احترافي.

وبمناسبة إطلاق هذه المبادرة، قال سيرجيو تشوك، رئيس اتحاد كرة القدم في بليز: "تُظهر شراكتنا مع وزارة التعليم في إطلاق هذا البرنامج التعليمي الرقمي التزام اتحاد بيليز لكرة القدم بضمان تطوير شامل لرياضيينا. وما هذه إلا مساهمة منا في تكوين صلة تربط بين التنمية الاقتصادية في بيليز وبين حقبة الخدمات و(التطوير) التكنولوجي. سوقنا المحلي أصغر من أن يستوعب الانتقال نحو قطاع التصنيع، ولذلك تمثّل هذه المبادرة قفزة نحو المستقبل مع التعليم الرقمي".

أما أولى فعاليات البرنامج فتمثّلت بإقامة ورشات عمل في مجال عِلْم الحاسوب وعِلْم الروبوتات في مقاطعات إدارية مختلفة من بيليز بين 22 و26 أبريل/نيسان، بحيث وفّرت للمدرِّسين تدريباً قيماً وأتاحت لهم موارد لتدريس مواضيع متعلقة بهذه العلوم بكفاءة.

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يسعى برنامج التعليم الرقمي على مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى إطلاق عِلْم الحاسوب وعِلْم الروبوتات في 40 مدرسة ابتدائية في أرجاء بيليز وتدريب ما يصل إلى 300 مدرِّس على المناهج الدراسية الخاصة بهذا الحقل المعرفي، بحيث يستفيد ما يصل إلى 10 آلاف تلميذ يتراوح عمرهم بين 8 و11 سنة.

يسعى برنامج مؤسسة FIFA للتعليم الرقمي كذلك إلى نشر المهارات الرقمية وتطوير القدرات مثل التفكير الحوسبي والإبداع والعمل التشاركي وحل المشكلات، ولا سيما في أوساط الطلاب من المجتمعات المهمشة.

من جهته، قال ماوريسيو ماكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIFA: "يضطلع FIFA بمسؤولية ضخمة للعمل خارج نطاق الملعب وتوظيف كرة القدم من أجل فائدة المجتمعات المحلية حول العالم. تركيز هذه المبادرة منصبٌّ على أن يكون لنا تأثير إيجابي بنطاق عالمي، فالتكنولوجيا هي جزء أساسي من الحياة اليومية، ويشمل ذلك كرة القدم، ومن شأن برنامج التعليم الرقمي أن يضمن مواكبة هؤلاء التلاميذ لذلك".

ولإضافة عنصر ممتع يتعلق بكرة القدم إلى البرنامج - سيتعلم المشاركون أيضًا كيفية تطبيق مهاراتهم المصقولة حديثًا لإنشاء نماذج روبوتية يمكن أن تشارك في عناصر داخل اللعبة، مثل حراس المرمى الذين يتتبعون ضربات الجزاء ويتنبأون بها، والتمرير والتسديد. وسيساهم كل ذلك في زيادة عدد الشباب ذوي المهارات ذات الصلة بالتوظيف بشكل كبير.