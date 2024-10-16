تعيين حكام مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™

تم اختيار أربعة وخمسين حكمًا: 18 حكمًا و36 حكمًا مساعدًا

سيتم استخدام تقنية دعم الفيديو لكرة القدم (FVS) في جميع مباريات البطولة

تنطلق البطولة في 17 أكتوبر وتختتم في 8 نوفمبر

أعلنت لجنة الحكام في FIFA عن حكام المباريات الذين سيشرفون على مباريات كأس العالم تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™، والتي ستقام في الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المقرّر أن يدير المباريات 54 حكماً (18 حكم ساحة و36 حكماً مساعداً) من 36 اتحاداً عضواً في FIFA.

“وصرّح رئيس لجنة الحكام في FIFA، بيرلويجي كولينا "من المثير دائمًا بالنسبة لي الإعلان عن مثل هذه الأحداث، لكن هذا الإعلان أكثر خصوصية من المعتاد. بطولة هذا العام هي أولى البطولات السنوية التي ستُقام في المغرب على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي النسخة الأولى التي يشارك فيها 24 فريقًا،" "كما هو ضروري لحكام المباريات اكتساب الخبرة على الساحة العالمية، من الضروري أيضًا منح اللاعبين الشباب فرصة اختبار أنفسهم ضد أفضل لاعبي العالم في فئتهم العمرية. ستوفر كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA للاعبين والحكام فرصة لا تُقدر بثمن للتعلم والتطور والنمو في مجالاتهم المختارة، كل ذلك من أجل مصلحة اللعبة."

ويأتي استخدام تقنية دعم كرة القدم بالفيديو (FVS) في البطولة بعد التجارب التي تم تطبيقها العام الماضي في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا FIFA وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان FIFA.

تقنية الفيديو المساعِد 01:12