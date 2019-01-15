تقدّم مكاتب التطوير الإقليمية إرشاداً ودعماً بغاية الأهمية للاتحادات الوطنية، وتشكِّل وسيلة لتطبيق برامج التطوير عبر برنامج FIFA Forward على المستويين الإقليمي والمحلي، وبدعم من قسم FIFA المعني بالاتحادات الوطنية في مكتب FIFA في باريس. ومن شأن هذا الحضور المحلي الأقوى أن يسمح للاتحاد الدولي لكرة القدم بتكوين فهم أفضل للأهداف الرئيسية للاتحادات الوطنية وسياق عملها على الأرض والتحديات التي تواجهها في سياق تطوير كرة القدم للرجال والسيدات، بدءاً من فئة البراعم وصولاً إلى النخبة.