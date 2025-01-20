رئيس FIFA - كل الأخبار والمواضيع
الرئيس
جياني إنفانتينو يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تثمين عمل FIFA خلال خطاب "احتفال النصر"
٢٠ يناير ٢٠٢٥
الرئيس
رئيس FIFA يحتفل بانطلاقة جولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في مدينة نيويورك
١٧ يناير ٢٠٢٥
الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بالاتحاد البحريني لكرة القدم بمناسبة الاحتفال بإنجاز أكاديمية FIFA للمواهب
١٦ يناير ٢٠٢٥
برنامج FIFA Forward
كوت ديفوار تتطلع إلى المستقبل مع تجديد مركز التدريب المتطور
١٦ يناير ٢٠٢٥
الرئيس
جياني إنفانتينو يقول إن المشجعين يمكنهم "أن يكونوا جزءًا من تاريخ كرة القدم" مع طرح جميع تذاكر كأس العالم للأندية FIFA 2025 للبيع
١٦ يناير ٢٠٢٥
التطور التقني
إنجاز نوعي لمخطط تطوير المواهب وأكاديمية FIFA للمواهب البحرين
١٦ يناير ٢٠٢٥
المنظمة
انطلاق بيع تذاكر مباريات مرحلة خروج المغلوب والمباراة النهائية لكأس العالم للأندية FIFA
١٦ يناير ٢٠٢٥
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
انطلاق جولة الكأس الذهبية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ بحفل زاخر بالنجوم في متجر Tiffany & Co في نيويورك
١٦ يناير ٢٠٢٥
الرئيس
إنفانتينو يُشير إلى ممثلي المدن المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026 بأنهم سيُحدثون أثراً إيجابياً في العالم
١٤ يناير ٢٠٢٥
تجاري
FIFA وNetflix يوقعان اتفاقية تاريخية بشأن حقوق بث نسختي 2027 و2031 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يرحب بالحضور المتزايد للنساء في ملاعب كرة القدم في إيران
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
انطلاق عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
أيتانا بونماتي وفينيسيوس جونيور على قمة العرش الكروي في جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يوقع اتفاقية مع السلطات المغربية لافتتاح مكتب FIFA إفريقيا في الرباط
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA ونظيره الكيني يركزان على رسم ملامح مستقبل كرة القدم خلال محادثات بناءة
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي برئيس الاتحاد الأنغولي الجديد لكرة القدم
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
"يتوجب علينا تطوير كرة قدم الأندية في كافة أرجاء العالم" - جياني إنفانتينو منوّهاً بالحاجة إلى دبلوم FIFA في إدارة الأندية
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يتطلع إلى تصفيات أوروبية رائعة لكأس العالم FIFA 26™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
الرئيس
جياني إنفانتينو: تُرسل حقوق استضافة كأس العالم FIFA لعامي 2030 و2034 رسالة قوية تدل على القوة والوحدة
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
الرئيس
جياني إنفانتينو يتوقع أن تكون كأس العالم FIFA 2034™ "مذهلة" في المملكة العربية السعودية
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
كونغرس FIFA
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
المزيد
^
إعداد ملف تعريف الارتباط