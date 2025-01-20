رئيس FIFA - كل الأخبار والمواضيع

WASHINGTON D.C, USA - JANUARY 18: FIFA President Gianni Infantino arrives to Washington D.C. on January 18, 2025. (Photo by FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تثمين عمل FIFA خلال خطاب "احتفال النصر"
٢٠ يناير ٢٠٢٥
NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 16: FIFA President Gianni Infantino addresses the crowd at the FIFA Club World Cup Trophy Presentation at Tiffany & Co on January 16, 2025 in New York City. (Photo by Ira L. Black - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يحتفل بانطلاقة جولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في مدينة نيويورك
١٧ يناير ٢٠٢٥
MANAMA, BAHRAIN - JANUARY 16: FIFA President Gianni Infantino delivers message via video during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event on January 16, 2025 in Manama, Bahrain. (Photo by Christophe Viseux - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بالاتحاد البحريني لكرة القدم بمناسبة الاحتفال بإنجاز أكاديمية FIFA للمواهب
١٦ يناير ٢٠٢٥
ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE - JANUARY 16: A cermony at the National Training Centre prior to the commencement of building on January 16, 2025 in Abidjan, Côte d’Ivoire. (Photo courtesy of Ivorian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
كوت ديفوار تتطلع إلى المستقبل مع تجديد مركز التدريب المتطور
١٦ يناير ٢٠٢٥
MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 05: FIFA President Gianni Infantino speaks alongside The FIFA Club World Cup Trophy during the reception after the 2025 FIFA Club World Cup Draw at Telemundo Studios on December 05, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو يقول إن المشجعين يمكنهم "أن يكونوا جزءًا من تاريخ كرة القدم" مع طرح جميع تذاكر كأس العالم للأندية FIFA 2025 للبيع
١٦ يناير ٢٠٢٥
MANAMA, BAHRAIN - JANUARY 16: Players pose for group photo after receiving their awards during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event on January 16, 2025 in Manama, Bahrain. (Photo by Christophe Viseux - FIFA/FIFA via Getty Images)
التطور التقني
إنجاز نوعي لمخطط تطوير المواهب وأكاديمية FIFA للمواهب البحرين
١٦ يناير ٢٠٢٥
Tickets for FIFA Club World Cup™ play-offs and final go on sale
المنظمة
انطلاق بيع تذاكر مباريات مرحلة خروج المغلوب والمباراة النهائية لكأس العالم للأندية FIFA
١٦ يناير ٢٠٢٥
NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 16: FIFA President Gianni Infantino stands next to the FIFA Club World Cup Trophy and holds the key at the presentation at Tiffany & Co on January 16, 2025 in New York City. (Photo by Ira L. Black - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
انطلاق جولة الكأس الذهبية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ بحفل زاخر بالنجوم في متجر Tiffany & Co في نيويورك
١٦ يناير ٢٠٢٥
CORAL GABLES, FLORIDA - JANUARY 14: FIFA President Gianni Infantino during the FIFA 2026 World Cup Host Cities Workshop on January 14, 2025 in Coral Gables, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يُشير إلى ممثلي المدن المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026 بأنهم سيُحدثون أثراً إيجابياً في العالم
١٤ يناير ٢٠٢٥
FIFA and Netflix sign historic broadcast deal for 2027 and 2031 editions of FIFA Women’s World Cup™
تجاري
FIFA وNetflix يوقعان اتفاقية تاريخية بشأن حقوق بث نسختي 2027 و2031 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
Thousands of women dressed in red wave flags and chant at Naqsh-e Jahan Stadium in Isfahan, Iran, on December 16, 2024. The event is a rare exception, as women are usually banned from attending stadium matches in Iran. (Photo by Hossein / Middle East Images / Middle East Images via AFP) (Photo by HOSSEIN/Middle East Images/AFP via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يرحب بالحضور المتزايد للنساء في ملاعب كرة القدم في إيران
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
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المنظمة
انطلاق عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards 2024
المنظمة
أيتانا بونماتي وفينيسيوس جونيور على قمة العرش الكروي في جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
RABAT, MOROCCO - DECEMBER 16: FIFA President Gianni Infantino at the CAF Awards 2024 Ceremony & FIFA Africa Office - Host Agreement Signing Ceremony on December 16, 2024 in Rabat, Morocco. (Photo by Omar Ennasri/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يوقع اتفاقية مع السلطات المغربية لافتتاح مكتب FIFA إفريقيا في الرباط
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
RABAT, MOROCCO - DECEMBER 16: FIFA President Gianni Infantino meets with Football Kenya Federation President Hussein Mohamed ahead of the CAF Awards 2024 Ceremony & FIFA Africa Office - Host Agreement Signing Ceremony on December 16, 2024 in Rabat, Morocco. (Photo by Omar Ennasri/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA ونظيره الكيني يركزان على رسم ملامح مستقبل كرة القدم خلال محادثات بناءة
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
RABAT, MOROCCO - DECEMBER 16: FIFA President Gianni Infantino meets with the newly elected President of the Angolan Football Federation Fernando Alves Simoes ahead of the CAF Awards 2024 Ceremony & FIFA Africa Office - Host Agreement Signing Ceremony on December 16, 2024 in Rabat, Morocco. (Photo by FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي برئيس الاتحاد الأنغولي الجديد لكرة القدم
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 14: <> on December 14, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Denis Doyle - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
"يتوجب علينا تطوير كرة قدم الأندية في كافة أرجاء العالم" - جياني إنفانتينو منوّهاً بالحاجة إلى دبلوم FIFA في إدارة الأندية
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 13: FIFA President Gianni Infantino and host Semra Hunter during the FIFA World Cup 2026: European Qualifier Draw at the Home of FIFA on December 13, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يتطلع إلى تصفيات أوروبية رائعة لكأس العالم FIFA 26™
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 11: FIFA President Gianni Infantino records piece to camera after the Extraordinary FIFA Congress 2024 at the Home of FIFA on December 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو: تُرسل حقوق استضافة كأس العالم FIFA لعامي 2030 و2034 رسالة قوية تدل على القوة والوحدة
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 11: FIFA President Gianni Infantino poses with a card announcing Saudi Arabia as hosts of the FIFA World Cup 2034 after the Extraordinary FIFA Congress 2024 at the Home of FIFA on December 11, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يتوقع أن تكون كأس العالم FIFA ‏2034™ "مذهلة" في المملكة العربية السعودية
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
Extraordinary FIFA Congress appoints hosts of 2030 and 2034 editions of FIFA World Cup™
كونغرس FIFA
كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
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