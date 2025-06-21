رئيس الاتحاد البرتغالي لإنفانتينو: يمكنكم الاعتماد علينا في كأس العالم 2030 FIFA

تم انتخاب الحكم الدولي السابق بيدرو بروينسا رئيسًا للاتحاد البرتغالي لكرة القدم في مايو/آيار 2025
ستستضيف البرتغال بالاشتراك مع المغرب وإسبانيا بطولة كأس العالم FIFA 2030™
رئيس FIFA: كرة القدم البرتغالية تشهد ازدهارًا ملحوظًا
أكدبيدروبروينسا،الذيتمانتخابهمؤخرًارئيسًاللاتحادالبرتغاليلكرةالقدم،لرئيس FIFA،جيانيإنفانتينو،أنه "يمكنهالاعتمادعليهم" بينماتستعدبلادهلاستضافةبطولةكأسالعالم 2030 FIFA™ بالاشتراكمعالمغربوإسبانيا. وتمانتخابالسيدبروينسا،وهوحكمدوليسابقيتمتعبمسيرةتحكيميةمميزة،فيمايو/آيار 2025 رئيسًاللاتحادالبرتغالي،وعقدأوللقاءلهمعرئيس FIFA علىهامشقمة FIFA التنفيذيةلكرةالقدمفيمياميبالولاياتالمتحدة.
وستستضيفالبرتغالوالمغربوإسبانياكأسالعالم 2030 FIFA™ - علىأنتنطلقالبطولةبثلاثمبارياتاحتفاليةبمئويتهافيالأرجنتينوباراغوايوأوروغواي - وذلكبعدأناعتمدمؤتمر FIFA الاستثنائي،ملفالاستضافةبالتزكية،في 11 ديسمبر/كانونالأول 2024.
وقالالسيدبروينسا: "لدينافيالوقتالحاليموضوعمهمجدًانعملعليهمعًا: كأسالعالم 2030. لذا،حرصتفيلقائيالأولمعالسيدالرئيس،علىأنأخبرهأنالاتحادالبرتغاليلكرةالقدممستعدتمامًالجميعالمشاريعالتييحتاجها FIFA،وأن FIFA يمكنهالاعتمادعلىالاتحادالبرتغاليلكرةالقدم،معهذاالجيلالجديد،وأنناعلىتوافقمع FIFA". وأدارالسيدبروينسامبارياتفيالدوريالبرتغاليالممتازلمدة 15 موسمًاوشاركفيإدارةمواجهاتفيكأسالعالم 2014 FIFA™ وبطولةيورو 2012،حيثتولىقيادةالمباراةالنهائيةبينإسبانياوإيطاليا. وفينفسالعام،تولىأيضًاتحكيمنهائيدوريأبطالأوروبابينتشيلسيوبايرنميونخ. وبعدانتهاءمسيرتهالتحكيميةفيعام 2015،اتجهإلىالإدارةالكرويةوشغلمنصبرئيسرابطةالدوريالبرتغاليلكرةالقدمحتىعام 2023. وتشهدكرةالقدمالبرتغاليةفترةذهبية،حيثتوجالمنتخبالوطنيللرجالببطولةيورو 2016،ودوريالأممالأوروبيةفي 2019 و2025،بينماشاركمنتخبالسيداتلأولمرةفيكأسالعالمللسيدات FIFA™ فيعام 2023. وفيوقتسابقمنهذاالعام،حضرالأمينالعاملـ FIFA،ماتياسغرافستروم،احتفاليةالذكرىالـ110 لتأسيسالاتحادالبرتغاليلكرةالقدم،حيثأشادبـ "تأثير (الاتحادالبرتغالي) علىالساحةالعالميةلكرةالقدمعلىمرالسنين".
وقالالسيدإنفانتينو: "مندواعيسروريأنأتمكنمنالجلوسمعرئيسالاتحادالبرتغاليلكرةالقدمبيدروبروينسابعدقمة FIFA التنفيذيةلكرةالقدمفيمياميبالولاياتالمتحدةالأمريكية. لقدهنأتهعلىانتخابه،وتناقشناحولبطولةكأسالعالم 2030 FIFA فينسختهاالمئويةالتيسيتمتنظيمهابالاشتراكمعالمغربوإسبانياوتطرقناإلىبناءالقدراتوتبادلالمعرفةوتعاونناالكبير". وتماستخدامأموالبرنامج FIFA Forward لتطويرالمدينةالرياضيةللمنتخبالوطنيالبرتغاليلكرةالقدموبناء "أريناالبرتغال"،وهيمنشأةداخليةتستخدمبشكلأساسيلكرةالصالات.
وقالالسيدإنفانتينو: "شهدتكرةالقدمالبرتغاليةازدهارًافيالسنواتالأخيرة،وأناأشعربالتشجيعوالحماسللتطوراتفيمدينةكرةالقدم،والتيكانتمفيدةبشكلخاصللمنتخبالوطنيالبرتغاليللسيدات. أنامقتنعبأنهذاالزخمالإيجابيسيستمرتحتقيادةالرئيسبروينسا،وأناأتطلعإلىرؤيةثمارعملهداخلوخارجالملعب".