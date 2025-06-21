رئيس الاتحاد البرتغالي لإنفانتينو: يمكنكم الاعتماد علينا في كأس العالم 2030 FIFA

أكدبيدروبروينسا،الذيتمانتخابهمؤخرًارئيسًاللاتحادالبرتغاليلكرةالقدم،لرئيس FIFA،جيانيإنفانتينو،أنه "يمكنهالاعتمادعليهم" بينماتستعدبلادهلاستضافةبطولةكأسالعالم 2030 FIFA™ بالاشتراكمعالمغربوإسبانيا. وتمانتخابالسيدبروينسا،وهوحكمدوليسابقيتمتعبمسيرةتحكيميةمميزة،فيمايو/آيار 2025 رئيسًاللاتحادالبرتغالي،وعقدأوللقاءلهمعرئيس FIFA علىهامشقمة FIFA التنفيذيةلكرةالقدمفيمياميبالولاياتالمتحدة.

وقالالسيدبروينسا: "لدينافيالوقتالحاليموضوعمهمجدًانعملعليهمعًا: كأسالعالم 2030. لذا،حرصتفيلقائيالأولمعالسيدالرئيس،علىأنأخبرهأنالاتحادالبرتغاليلكرةالقدممستعدتمامًالجميعالمشاريعالتييحتاجها FIFA،وأن FIFA يمكنهالاعتمادعلىالاتحادالبرتغاليلكرةالقدم،معهذاالجيلالجديد،وأنناعلىتوافقمع FIFA". وأدارالسيدبروينسامبارياتفيالدوريالبرتغاليالممتازلمدة 15 موسمًاوشاركفيإدارةمواجهاتفيكأسالعالم 2014 FIFA™ وبطولةيورو 2012،حيثتولىقيادةالمباراةالنهائيةبينإسبانياوإيطاليا. وفينفسالعام،تولىأيضًاتحكيمنهائيدوريأبطالأوروبابينتشيلسيوبايرنميونخ. وبعدانتهاءمسيرتهالتحكيميةفيعام 2015،اتجهإلىالإدارةالكرويةوشغلمنصبرئيسرابطةالدوريالبرتغاليلكرةالقدمحتىعام 2023. وتشهدكرةالقدمالبرتغاليةفترةذهبية،حيثتوجالمنتخبالوطنيللرجالببطولةيورو 2016،ودوريالأممالأوروبيةفي 2019 و2025،بينماشاركمنتخبالسيداتلأولمرةفيكأسالعالمللسيدات FIFA™ فيعام 2023. وفيوقتسابقمنهذاالعام،حضرالأمينالعاملـ FIFA،ماتياسغرافستروم،احتفاليةالذكرىالـ110 لتأسيسالاتحادالبرتغاليلكرةالقدم،حيثأشادبـ "تأثير (الاتحادالبرتغالي) علىالساحةالعالميةلكرةالقدمعلىمرالسنين".