كأس العالم للأندية FIFA 2025

FIFA.com
الجمعة 20 يونيو 2025, 23:30
الرئيس

رئيس الاتحاد البرتغالي لإنفانتينو: يمكنكم الاعتماد علينا في كأس العالم 2030 FIFA

  • تم انتخاب الحكم الدولي السابق بيدرو بروينسا رئيسًا للاتحاد البرتغالي لكرة القدم في مايو/آيار 2025

  • ستستضيف البرتغال بالاشتراك مع المغرب وإسبانيا بطولة كأس العالم FIFA 2030™

  • رئيس FIFA: كرة القدم البرتغالية تشهد ازدهارًا ملحوظًا

أكدبيدروبروينسا،الذيتمانتخابهمؤخرًارئيسًاللاتحادالبرتغاليلكرةالقدم،لرئيس FIFA،جيانيإنفانتينو،أنه "يمكنهالاعتمادعليهم" بينماتستعدبلادهلاستضافةبطولةكأسالعالم 2030 FIFA™ بالاشتراكمعالمغربوإسبانيا. وتمانتخابالسيدبروينسا،وهوحكمدوليسابقيتمتعبمسيرةتحكيميةمميزة،فيمايو/آيار 2025 رئيسًاللاتحادالبرتغالي،وعقدأوللقاءلهمعرئيس FIFA علىهامشقمة FIFA التنفيذيةلكرةالقدمفيمياميبالولاياتالمتحدة.

وستستضيفالبرتغالوالمغربوإسبانياكأسالعالم 2030 FIFA™ - علىأنتنطلقالبطولةبثلاثمبارياتاحتفاليةبمئويتهافيالأرجنتينوباراغوايوأوروغواي - وذلكبعدأناعتمدمؤتمر FIFA الاستثنائي،ملفالاستضافةبالتزكية،في 11 ديسمبر/كانونالأول 2024.

وقالالسيدبروينسا: "لدينافيالوقتالحاليموضوعمهمجدًانعملعليهمعًا: كأسالعالم 2030. لذا،حرصتفيلقائيالأولمعالسيدالرئيس،علىأنأخبرهأنالاتحادالبرتغاليلكرةالقدممستعدتمامًالجميعالمشاريعالتييحتاجها FIFA،وأن FIFA يمكنهالاعتمادعلىالاتحادالبرتغاليلكرةالقدم،معهذاالجيلالجديد،وأنناعلىتوافقمع FIFA". وأدارالسيدبروينسامبارياتفيالدوريالبرتغاليالممتازلمدة 15 موسمًاوشاركفيإدارةمواجهاتفيكأسالعالم 2014 FIFA™ وبطولةيورو 2012،حيثتولىقيادةالمباراةالنهائيةبينإسبانياوإيطاليا. وفينفسالعام،تولىأيضًاتحكيمنهائيدوريأبطالأوروبابينتشيلسيوبايرنميونخ. وبعدانتهاءمسيرتهالتحكيميةفيعام 2015،اتجهإلىالإدارةالكرويةوشغلمنصبرئيسرابطةالدوريالبرتغاليلكرةالقدمحتىعام 2023. وتشهدكرةالقدمالبرتغاليةفترةذهبية،حيثتوجالمنتخبالوطنيللرجالببطولةيورو 2016،ودوريالأممالأوروبيةفي 2019 و2025،بينماشاركمنتخبالسيداتلأولمرةفيكأسالعالمللسيدات FIFA™ فيعام 2023. وفيوقتسابقمنهذاالعام،حضرالأمينالعاملـ FIFA،ماتياسغرافستروم،احتفاليةالذكرىالـ110 لتأسيسالاتحادالبرتغاليلكرةالقدم،حيثأشادبـ "تأثير (الاتحادالبرتغالي) علىالساحةالعالميةلكرةالقدمعلىمرالسنين".

وقالالسيدإنفانتينو: "مندواعيسروريأنأتمكنمنالجلوسمعرئيسالاتحادالبرتغاليلكرةالقدمبيدروبروينسابعدقمة FIFA التنفيذيةلكرةالقدمفيمياميبالولاياتالمتحدةالأمريكية. لقدهنأتهعلىانتخابه،وتناقشناحولبطولةكأسالعالم 2030 FIFA فينسختهاالمئويةالتيسيتمتنظيمهابالاشتراكمعالمغربوإسبانياوتطرقناإلىبناءالقدراتوتبادلالمعرفةوتعاونناالكبير". وتماستخدامأموالبرنامج FIFA Forward لتطويرالمدينةالرياضيةللمنتخبالوطنيالبرتغاليلكرةالقدموبناء "أريناالبرتغال"،وهيمنشأةداخليةتستخدمبشكلأساسيلكرةالصالات.

وقالالسيدإنفانتينو: "شهدتكرةالقدمالبرتغاليةازدهارًافيالسنواتالأخيرة،وأناأشعربالتشجيعوالحماسللتطوراتفيمدينةكرةالقدم،والتيكانتمفيدةبشكلخاصللمنتخبالوطنيالبرتغاليللسيدات. أنامقتنعبأنهذاالزخمالإيجابيسيستمرتحتقيادةالرئيسبروينسا،وأناأتطلعإلىرؤيةثمارعملهداخلوخارجالملعب".

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